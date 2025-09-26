Tümü Webekno
Meta, Sadece Yapay Zekâ Videolarından Oluşan Video Akışı "Vibes"ı Duyurdu

Meta, yapay zekâ uygulamasına Vibes isimli yepyeni bir akış ekledi. Vibes, sadece yapay zekâyla oluşturulan kısa videolardan oluşuyor. Yani bir nevi yapay zekâ TikTok'u.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ konusunda en önde gelen firmalardan biri konumunda bulunan Meta, hiç kimsenin beklemediği bir duyuruyla karşımıza çıktı. Şirket, “Vibes” ismi verilen yepyeni bir video akışını tanıttı. Bu video akışı, şirketin yapay zekâ uygulaması “Meta AI” üzerinden erişilebilir olacak.

Vibes aslında kimsenin istemediği, kullanıcılardan tepki çekebilecek bir özellik olarak geliyor. Basitçe anlatacak olurska yapay zekâ tarafından oluşturulmuş kısa videoları içeren bir video akışı. Yani yapay zekâ TikTok’u ya da Instagram Reels’ı olarak düşünebilirsiniz.

Vibes, yapay zekâyla kısa videolar oluşturup paylaşmaya imkân tanıyor

Vibes ile kullanıcılar yapay zekâyı kullanarak TikTok, Instagram benzeri kısa videolar oluşturabiliyor ve bunları birbirileriyle paylaşabiliyor. Yani direkt olarak sadece yapay zekâ videolarına özel olarak tasarlanmış bir kısa video akışı diyebiliriz. Vibes’ta denk geldiğiniz tüm videolar yapay zekâ ürünü olacak. Mark Zuckerberg’ün duyurusunda paylaştığı yapay zekâ videoları da bunun bir örneği.

mea

Meta’ya göre yeni akışta kullanıcılar hem içerik üreticilerinden hem de diğer kullanıcılardan videolar görebilecek. Zaman geçtikçe Meta’nın algoritması kullanıcıya özel hazırlanmış kişiselleştirilmiş videolar da göstermeye başlayacak. Yani bir nevi yapay zekâ videolarıyla dolu bir sosyal medya platformu gibi işlev görecek.

meta3

Kullanıcılar, direkt sıfırdan video oluşturma veya hâlihazırda bulunan bir videoyu remix’leme imkânına sahip olacaklar. Videoda yeni görseller ekleme, müziği ve stilleri değiştirme gibi düzenlemeler yapılabilecek. Vibes akışı dışında bu videolar Instagram ve Facebook’ta da paylaşılabilecek. Vibes için Midjourney ve Black Forest Labs gibi yapay zekâ firmalarıyla ile iş birliğine gidildiğini belirtelim. Ayrıca Meta’nın kendi yapay zekâ modelleri de kullanılıyor.

Vibes’ın kullanıcılardan ne kadar olumlu dönüş alacağı merak konusu. Sosyal medyanın yapay zekâ videolarıyla dolması birçok insanı rahatsız ediyordu. Bu yüzden de yapay zekâ ile üretilmiş bir TikTok’u çok fazla isteyenin olmayacağını düşünüyoruz. Zaten duyuru gönderisinin altına gelen yorumların çoğu “Kimse bunu istemedi.” gibi ifadelerden oluşuyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Yapay Zeka

