Meta, Yapay Zekâ ile Konuşmalarınızı Okuyacak, Ona Göre Reklam Gösterecek

Meta, kullanıcıların yapay zekâ ile olan konuşmalarından veri toplayacağını açıkladı. Bu veriler, kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılacak.

Gökay Uyan / Editor

Çoğu teknoloji devi gibi Meta da yapay zekâ teknolojisini platformlarına entegre ediyor ve Meta AI isimli kendi yapay zekâ aracını sunuyordu. Şimdi ise Meta’nın, yapay zekâ sohbet botlarıyla yapılan konuşmalarıyla ilgili tartışmalı bir hamle yapacağı duyuruldu. Buna göre göre şirket, kullanıcılardan veri toplayacak.

Açıklamaya göre şirket, kullanıcıların yapay zekâ ile gerçekleştirdiği sohbetleri takip ederek bu konuşmalardan veriler toplayacak. Bu verilerin, daha kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılacağı belirtilmiş.

Yapay zekâyla ne konuşursanız o konuda reklamlar göreceksiniz

meta1

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlardaki Meta AI özellikleri şu an ülkemizde mevcut değil. Bu yüzden bizi şimdilik o kadar etkileyecek bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Şirketin aktardığına göre veri toplama politikası, **16 Aralık’ta **yürürlüğe girecek. 7 Ekim itibarıyla da uygulamalardan kullanıcılara konu hakkında bildirimler ve e-postalar gönderilecek. Bu değişikliğin dünya çapında birçok bölgeye geleceği, ancak ilk etapta Avrupa ve Güney Kore’nin etkilenmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Meta, nasıl çalışacağı konusunda da bilgi vermiş. Örnekte, yapay zekâ ile yürüyüş hakkında konuşan bir kişi veriliyor. Bunun ardından da o kişiye yürüyüşle ilgili reklamlar gösteriliyor. Yani anlayacağınız yapay zekâyla ne konuşursanız Meta onu takip edip size o konu hakkında reklamlar gösterecek.

Meta’nın verileri toplaması engellenemeyecek

insta1

Bunun internette çoğu platformda gördüğümüz hedefli reklamlarla aynı politika olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bire bir görüşmelerde genelde hariç tutuluyordu. İşte tam olarak Meta’nın bu yaklaşımı büyük tartışma yaratacak. Daha da kötüsü bu özellikten çıkma gibi bir imkânı sunulmayacak olması. WSJ’ye göre Meta, size bağlı olmadan yapay zekâyla ne konuşursanız toplayacak. Bunun, ciddi anlamda bir gizlilik ihlali ortaya çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

Meta, sohbet botlarından dini görüş, cinsel yönelim, siyasi görüş, sağlık durumları, ırk ve etnik konular, felsefi düşünceler, sendika üyelikleri gibi konularda veri toplanmayacağını belirtiyor. Meta ne derse desin bu özellik geldiğinde kullanıcıların hassas konuşmaları kesinlikle yapay zekâ ile tartışmamaları onlar için çok daha iyi olacaktır.

