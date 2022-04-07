Meta hakkında paylaşılan son haberlere göre şirket, çalışanların şu anlık "Zuck Bucks" olarak adlandırdığı bir sanal para üzerinde çalışıyor. Paranın nasıl bir işlev göreceği henüz bilinmese de şirket içinde anılan bu isim, kamuoyunun fazlasıyla dikkatini çekti.

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi olan Meta, ocak ayının sonlarına doğru gelecek planlarına dair büyük bir balta yemişti. Metaverse geleceğini benimseyen şirketin ‘Diem’ isimli kripto para çıkarma hayalleri, doğrudan düzenleyicilerin izin vermemesiyle birlikte tarihe karışmıştı. Fakat bu, Meta’nın farklı dijital para birimi planları geliştirmesinin önüne geçmiyordu.

Öyle ki Financial Times tarafından yayımlanan yeni habere göre şirket, finansal ürünleri araştırmaya ve keşfetmeye devam ediyor. Hatta bu finansal ürünler arasında Meta çalışanlarının “Zuck Bucks (Zuck Doları)” dediği bir sanal para birimi de bulunuyor. Mark Zuckerberg’in adından isimlendirilen bu para biriminin bir kripto para olması beklenmiyor.

Zuck Bucks haberi, Twitter kurucusunun da ilgisini çekti

Bahsi geçen Zuck Bucks isimli sanal paranın ne amaç taşıdığı ya da nasıl bir işleve sahip olacağı bilinmiyor. Öte yandan Financial Times’ın paylaştığı Zuck Bucks haberi, blok zincir sektöründeki önemli bir ismin de dikkatini çekmeyi başardı. Eski Twitter CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey, Financial Times’ın paylaşımına “İnanılmaz derecede iyi. (Lütfen gerçek olsun)” yorumunu bıraktı.

Zuck Bucks’ın yanında şirketin üzerinde çalıştığı diğer finansal ürünler arasındaysa elbette NFT’ler de bulunuyor. Financial Times’a göre şirket, önümüzdeki ayın ortalarında Facebook’ta NFT’ler için bir pilot çıkış yapmayı planlıyor. Bununla birlikte Meta’nın ‘sosyal tokenlar’ ve ‘ün tokenları’ gibi “Facebook gruplarındaki katkılar için ödül olarak verilebilecek” tokenlar üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.