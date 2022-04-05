Forbes, her yıl düzenli olarak yayımladığı Milyarderler Listesi'nin 36.'sını bugün yayımladı. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi. Bununla birlikte bazı çarpıcı gerçekler de gün yüzüne çıktı.

Her yıl nisan ayının ilk günlerinde yayımlanan ve tüm dünyanın merakla beklediği yayımlardan birisi olan Forbes, Dünya Milyarderleri Listesi’nin 36.’sını bugün yayımladı. Son olarak 11 Mart 2022 tarihinde piyasalardan alınan verileri kapsayan liste, dünyada milyarderlerin sayısını ve en zengin isimleri ortaya koydu.

Forbes 36. Yıllık Dünya Milyarderleri Listesi’ne dünyada güncel olarak 2.668 adet milyarder bulunuyor. Bu sayı, 2021 yılında 2.755 idi. Yine güncel verilere bakıldığında milyarder isimlerin toplam serveti 12,7 trilyon dolar olarak ölçülürken, 2021 yılında toplam sayı 13,1 trilyon dolar idi. Yani ardımızda bıraktığımız son 1 yıl, bazı milyarderler için pek de iç açıcı değildi.

329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi:

Toplam 329 milyarderin ‘milyarder’ unvanını kaybettiği bu yılda bu unvanı kaybedenler arasında Bumble’dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton’dan John Foley de yer aldı. Öte yandan milyarderler listesinde yerini kaybeden bazı isimlerin yerine 236 yeni milyarder katıldı. Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

Veriler, Barbados, Bulgaristan, Estonya ve Uruguay’ın ilk milyarder vatandaşlarına kavuştuğunu da gösterdi. Bununla birlikte rapor, inişli çıkışlı bir 12 ayın yaşanmasına rağmen 1.050 milyarderin bir yıl öncesine göre daha zengin olduğunu gösterdi. Servetini en fazla artıran isimse elbette Elon Musk oldu.

Elon Musk, 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla 219 milyar dolarlık servete sahipti. Musk’ın serveti, özellikle son günlerde Twitter’ın %9,2’sini satın alması ve Twitter hisselerinin artış yaşamasıyla bir artış yaşarken, veriler 11 Mart’a kadar olduğundan güncelliğini koruyamadı. Elon Musk’ın ardından listenin ikinci sırasında yer alan isim Jeff Bezos oldu. Üçüncü sırada da Bernard Arnault yer aldı. İlk 5, Bill Gates ve Warren Buffett ile tamamlandı.

Forbes’un raporundan öne çıkan diğer konular şu şekildeydi: