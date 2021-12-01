Roblox'un SocialPeta'yla Ulaştığı Başarının Ardındaki Hikaye

Mark Zuckerberg'ün açıklamaları ile herkesin bildiği bir terim haline gelmiş olsa da Roblox gibi yapımlar sayesinde aslında yıllardır bilinen Metaverse, teknoloji ve popülarite olarak her geçen gün biraz daha ilerliyor. Peki bu sektörde reklamların etkisi nasıl olacak?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un Kurucusu Mark Zuckerberg, kısa bir süre önce yaptığı bir açıklama ile Facebook'un isminin değiştirildiğini ve yeni ismin Meta olduğunu duyurmuştu. "Önümüzdeki 5 yıl içinde sadece bir sosyal medya şirketi olarak değil, bir meta-evren şirketi olmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanan Zuckerberg, bu kararın arkasındaki esas nedenin Metaverse isimli teknoloji olduğunu belirtmişti.

Metaverse'ün pek çok şeyi değiştireceği aşikar. Çünkü bu teknoloji, insanları sanal dünyada bir araya getiriyor. Piyasaya sürüldüğü günden beri oldukça popüler oyunlardan bir tanesi olan Roblox ise günümüzün en popüler Metaverse evrenlerinden yalnızca bir tanesi. 2006 yılından beri hayatımızın içerisinde olan oyun, özellikle de SocialPeta isimli analiz şirketiyle yaptığı iş birlikleri sayesinde, yalnızca bir oyun olmaktan çıktı. Peki metaverse ekosistemlerinde reklamcılık nasıl olacak? Social Peta, bu sürecin neresinde?

Roblox, yalnızca 2021'de 1 milyar dolar civarı gelir elde etti

Pazarlama veri platformu olarak hizmet veren SocialPeta ile yapılan iş birlikleri, Roblox'a 2021 yılında 1 milyar dolar civarı para kazandırdı. Ayrıca etkili reklamlar, uygulama indirmelerini de artırdı. Örneğin, Android'de eylül ve ekim aylarında reklam öğelerinin sayısında önemli bir artış oldu ve günlük maksimum reklam öğesi sayısı 250'ye ulaştı. Eylül ve ekim aylarında reklamlar arttıkça, oyun Google Play'deki indirmelerde belirgin bir artış elde etti: Eylülde 12 milyon indirme, ağustosa göre %16,5 arttı.

Roblox için hazırlanan bir tanıtım

Metaverse'ün önemini kavrayıp bu doğrultuda büyümeye karar veren ve süreç içerisinde özellikle reklam yönetimi sayesinde görülmemiş biçimde büyümeye başlayan Roblox, 10 Mart 2021'de New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre, şirketin piyasa değeri bir yıl içerisinde 3,9 milyar dolardan 45,3 milyar dolara yükseldi. EA, Ubisoft ve oyun endüstrisindeki diğer büyük şirketleri geride bırakan şirket, bir anda Activision'ın rakibi haline geldi.

Roblox ile ilgili istatistikler, dijital reklamcılık sektörünün Meteverse için de kritik bir önem arz edeceğini gözler önüne seriyor. SocialPeta da bu konuda bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve müşterilerine kazandırdığı referansın ışığında, bugünden sonraki çalışmalarını devam ettirecek gibi görünüyor...

Bu arada; SocialPeta ve Gamepons, 2 Aralık'ta "Oyun Endüstrisinde Verilerin Karar Vermede Etkisi" konulu bir web semineri düzenleyecek. Seminere katılmak, oyun endüstrisindeki pazarlama trendleri ve veri analizleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.