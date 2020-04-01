Microsoft, Bing arama motoru için yeni bir logo üzerinde çalışma yapıyor. Arama motorunun yeni logosu, Microsoft'taki daha büyük Fluent Design (Akıcı Tasarım) konusunda yeniden markalaşmanın bir parçası gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız gibi, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, 2018 yılında Office paketi için Fluent Design’dan ilham alan simgeleri tanıtmaya başladı. Şirket daha sonra 2019 yılında 100'den fazla simgeyi yeniden tasarlamayı planladığını duyurdu. Windows son olarak, aynı tarzdan yola çıkarak yeni Windows 10 simgelerini duyurmaya başladı.

Bing'den yeni logo:

(Yeni tasarım sağda)

Yeni Bing logosu aslında beklenen bir gelişme. 2017’de Microsoft tarafından geliştirilen tasarım dili olan Fluent Design etkisi altındaki çok daha modern bir logo olarak karşımıza çıkıyor. Logo artık keskin köşelere sahip değil ve kıvrımlı hatlara sahip. Yeni tasarım, logoya derinlik katmış durumda. Aynı zamanda logo, mevcut Bing logosundan pek farklı durmuyor.

Microsoft, yeni Bing logosunu henüz resmi olarak duyurmadı. Şirketin, yeni logoyu kullanıcıların küçük bir kısmı ile A/B testine tutuyor gibi görünüyor. A/B testi, bir kullanıcı deneyimi araştırma metodolojisi olarak biliniyor.

Şirketin önceki logoları, daha sert çizimlerden oluşuyordu. Daha önce sarı ve yeşil renkleri tercih eden arama motoru, sürekli renk değişikliği yapmasının en önemli amacı ise 4 önemli ürününü tek bir Microsoft logosunda birleştirmek. Bing’in yeni logoyla pazar payını arttırıp arttırmayacağı bilinmez ama son derece şık bir şekilde tasarlandığı su götürmez bir gerçek.