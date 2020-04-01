Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayıldıktan sonra pandemi olarak kabul edilen koronavirüsten pek çok insan çok farklı şekillerde etkilenmeye devam ediyor. Enfekte vakalar, can kayıpları derken bugün teknoloji devi Microsoft, her geçen gün daha fazla kişinin uzaktan çalışma sistemine geçmesiyle birlikte yeni bir hacker türünün siber saldırıda bulunabileceği konusunda uyarı yaptı.

Dünya nüfusunun büyük kısmı şu an virüse karşı evde kalmaları yönünde uyarı ve yasaklara tabi olurken çalışan nüfusunun çok büyük bir kısmı da bulaşma ihtimalinin azaltılması için ofisten uzak tutulup evden çalışma sistemine geçiş yapmış durumda. Bu kişilerin çoğu da çalışmalarını sürdürebilmek adına çeşitli özel ağlar veya VPN teknolojilerini kullanıyor. Microsoft, yaptığı bir açıklamayla herkesi bilgisayar korsanlarına karşı uyardı. Teknoloji devi, hastanelerin bu tehdit hakkında uyarılması gereken ilk adımda olduğunu belirtti.

Microsoft'un uyarısının konu hakkında geçerliliğini koruduğu bir gerçek, dünyanın dört bir yanındaki şirketler evden çalışan personelin hassas sayılabilecek iş uygulamalarına ve gizli bilgiler içeren belgelerine erişmesine izin vermek için VPN teknolojisine yönelmeye devam ediyor. Bazı şirketlerin ise bilgisayar korsanlarına karşı hazırlıklı olmadıklarından endişe duyuluyor.

Marriott etkilenmişti

Şubat ayının sonunda, dünya koronavirüse karşı vereceği mücadeleye son hız girerken Marriott Otel Zinciri sisteminde beklenmedik sayıda konuk bilgisi tespit etmişti. İsimler, posta adresleri, telefon numaraları, doğum günleri ve daha fazlası da dahil olmak üzere yaklaşık 5,2 milyon müşteri verisinin güvenliğinin ihlal edilmiş olabileceği söylendi. Marriott, saldırının ayrıntılarını veya bu duruma VPN yazılımının dahil olup olmadığını açıklamadı, ancak bilgisayar korsanlarının şu an yaşadığımız gibi dünya çapında bir salgın krizi sırasında dahi faaliyetlerini yavaşlatmadıklarını hepimize hatırlatmış oldu.

Microsoft, çarşamba günü paylaştığı blog yazısında uzaktan çalışanların kendilerini ve şirket verilerini korumaları için mutlaka takip edilmesi gereken birtakım güvenlik adımları önerdi. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi yeni gelecek güvenlik güncelleştirmelerini mutlaka uygulamaya devam etmekti. Güvenlik güncelleştirmeleri insanların hala düzenli olarak yapmadığı bir şey olarak biliniyor ve bazı siber saldırıların arkasındaki nedenin direkt bu olduğu söyleniyor. Microsoft ayrıca şirketlerin çoğu belgeye erişimi azaltmasını da tavsiye etti, kısıtlı sayıda belgeye yalnızca ihtiyacı olan insanların erişmesi halinde saldırıların azalacağını iletti.