Microsoft, uzun bir zamandır Bing aracılığıyla Windows 10 için yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları sağlıyordu. Teknoloji devi, bilgisayarların ardından şimdi de mobil cihazlar için duvar kağıdı uygulaması yayınladı.

Microsoft, Bing’in daha fazla kullanıcıya ulaşması için uzun zamandır yeni uygulamalar yayınlıyor. Bing'i Windows 10 kullanıcıları için sık kullanılan bir uygulama haline getirmek isteyen Microsoft, bunun için Bing Wallpaper duvar kağıdı uygulamasını yayınlamıştı.

Microsoft, Bing duvar kağıtlarının Windows ile sınırlı kalmasını gereksiz bulmuş olacak ki uygulamayı şimdi de mobil dünyanın en büyük ekosistemi olan Android için yayınlamış durumda.

Bing Wallpapers’ın Android kullanıcılarına getirdikleri

Bing Wallpapers ile kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü ve oldukça kaliteli duvar kağıtları elde edebiliyorlar. Üstelik bu duvar kağıtları isteye göre otomatik olarak değiştirilebiliyor. Bing Wallpapers, günlük yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları sağlamanın yanında bu duvar kağıtlarıyla ilgili bilgileri de kullanıcılar ile paylaşıyor. Fotoğrafların detay bilgilerine ulaşan kullanıcılar, duvar kağıdı olarak kullandıkları fotoğrafın çekildiği yeri de öğrenebiliyorlar.

Bing arama motorunu temel alarak çalışan Bing Wallpapers, duvar kağıtlarını yatay konuma uygun bir şekilde de gösteriyor. Bu sayede Android tabletlerde de uygulamanın sağladığı duvar kağıtları rahatlıkla kullanılabiliyor.

Microsoft’un yeni mobil duvar kağıdı uygulaması Bing Wallpapers, Android 8 ve üzeri sürüm kullanan Android kullanıcıları için Play Store’da yayınlandı. Bing Wallpapers’ı kullanmak isteyenler buradaki bağlantıdan uygulamayı indirebilir.