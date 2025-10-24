Microsoft, Copilot'un Yüzü Olacak "Mico" Karakterini Tanıttı

Microsoft, Copilot'un yüzü olacak "Mico" isimli karakterini tanıttı. İkonik Clippy'den esinlenen bu karakter, Copilot'un sesli modunu kullanırken kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yapay zekâ teknolojilerini hizmetlerine entegre eden Microsoft, dün akşam önemli duyurularda bulundu. Bunlardan biri de Copilot’a eklenen “Mico” isimli yeni karakterdi. Bu karakter, ikonik Office asistanı Clippy’nin yıllar sonra yeniden hayatımıza giren bir yapay zekâ versiyonu gibi.

Mico, Microsoft’un yapay zekâ aracı Copilot’un âdeta bir yüzü olacak. İsmini direkt Microsoft Copilot’un kısaltmasından alıyor. Kendisinin oldukça tatlı bir görüntüsü var. Şirket, kullanıcılara sıcak kanlı görünen, onların güvenini kazanan ve özelleştirilebilir olan bir görsel varlık sunmak için Mico’yu çıkardığını ifade etmiş.

Karşınızda Mico!

Mico, Copilot’un sesli modunu kullanırken gibi durumlarda kullanıcının karşısına çıkacak. Yani bir nevi yapay zekâ aracına bir yüz kazandırıyor diyebiliriz. Böylece onunla konuşurken Mico karakterini görüyorsunuz.

Clippy’e benzediğini söylemiştik. Zaten Microsoft da yaptığı açıklamada Mico’yu tasarlarken Clippy’den esinlendiklerini belirtmiş. Hatta ona selam çakan küçük detaylar da eklenmiş. Mico’ya birkaç kez dokunduğunuzda kısa süreliğine Clippy’e dönüşebiliyor. Harika bir detay olduğunu söylememiz mümkün.

Kullanıcıların isteğine göre açılıp kapanabilecek yeni özellik, şimdilik sadece ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’ta kullanıma sunuldu. Ayrıca konuşmalarınızı hatırlayabileceği ve sizin geri bildirimlerinizden ders çıkaracağı da söylenmiş.