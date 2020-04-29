Mirosoft, koronavirüs pandemisini yakından takip etmek isteyenler için yeni bir uygulama geliştirdi. COVID 19 tracker olarak isimlendirilen bu uygulama, dünya genelindeki koronavirüs verilerini gösteriyor ve bu verilerle ilgili grafikler oluşturuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde onlarca ülkeye yayılan, en nihayetinde de pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, insanların hayatlarına mal olmaya devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 3 milyon 132 bin 363 kişiyi enfekte eden virüs, 218 bin 456 kişinin hayatına mal oldu. Durumun bu denli vahim oluşu, dünya genelinde olağanüstü bir sürecin yaşanmasına da neden oldu.

Olağanüstü bir durumda olduğumuz için insanlar, koronavirüs ile ilgili güncel verilere hızlı bir şekilde erişmek istiyorlar. Bu bağlamda Webtekno olarak ilk olarak Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerinden, ardından da Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan verileri sizlerle paylaştık. Şimdiyse yeni bir kaynağa daha sahibiz. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, koronavirüs ile ilgili sayıları takip edebileceğiniz bir uygulama oluşturdu.

COVID 19 tracker ile güncel verilere anında erişebilirsiniz

Teknoloji devinin kendi uygulama mağazası olan Microsoft Store üzerinden erişebileceğiniz COVID 19 tracker, tamamen ücretsiz bir uygulama ve salgınla ilgili tüm sayılara kolaylıkla ulaşabilmesini sağlıyor.

Microsoft tarafından oluşturan COVID 19 tracker isimli uygulamanın etkileyici yanlarından bir tanesi de farklı grafikler oluşturup bu grafikleri bir araya getirebiliyor oluşu. Ayrıca kullanıcılar, COVID 19 tracker aracılığıyla kıyaslamalar da yapabiliyorlar. Yani Microsoft, tüketicilerin ücretsiz bir şekilde koronavirüsle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayabilmek adına detaylı bir uygulama geliştirmiş gibi görünüyor.

Eğer sizler de Microsoft'un geliştirdiği COVID 19 tracker isimli uygulamayı kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantı aracılığıyla uygulamanın Microsoft Store sayfasına erişebilirisiniz.