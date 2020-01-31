Microsoft, Chromium tabanlı Edge'in beta sürümünde yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların indirilen dosyalardaki istenmeyen kodları analiz ediyor ve bir sorun sezerse indirmeyi engelliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, neredeyse bir yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı Chromium tabanlı Edge'in kararlı sürümünü kısa bir süre önce tüketicilerin hizmetine sundu. Google Chrome ile aynı tabana ve dolayısıyla da genel olarak aynı özelliklere sahip olan yeni Edge, şu sıralar akıllı telefonlar, Windows ve macOS bilgisayarlarda tüketiciler tarafından deneyimlenebiliyor.

Microsoft, tarayıcısını Chrome'dan ayıran ve tüketicilerin güvenliği için fazlasıyla önemli olan yeni bir özelliği Chromium tabanlı Edge'in beta sürümünde test etmeye başladı.

Microsoft'un test etmeye başladığı yeni özellik, kötü amaçlı yazılımların indirilmesiyle ilgili. Microsoft, üzerinde çalıştığı yeni bir güvenlik önlemiyle zararlı yazılımların bilgisayarlara indirilmesini engelleyecek. Bu özelliğin Google Chrome'da da olduğunu söylüyorsanız haklısınız ancak Microsoft'taki zararlı yazılımları indirme engelleme özelliği, Google'ın sahip olduğu benzer özellikten farklı çalışıyor. Zira Edge, bütün bir dosyaya değil, dosyaların içindeki kodlara odaklanacak.

Chromium tabanlı Edge, kötü amaçlı yazılımlar ve kimlik avı için zaten bir SmartScreen Filtresi kullanıyor. Ancak Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni güvenlik sistemi, potansiyel olarak istenmeyen kodların bulunduğu verilerin indirilmesinin de önüne geçiyor. Microsoft, bu etkili özellikle zararlı reklam araçları ve kripto para madenciliğiyle ilgili zararlı yazılımların indirilmesinin engelleneceğini düşünüyor.

Microsoft Edge'in yeni özelliği, varsayılan bir özellik olarak sunulmayacak. Eğer yaptığınız indirmelerdeki zararlı kodların analiz edilmesini isterseniz, Chromium tabanlı Edge'in Ayarlar bölümünde bulunan "Gizlilik ve Servisler" menüsüne erişmeniz ve buradaki ayarları aktif etmeniz gerekiyor.

Microsoft, yeni özelliğinin Google ve Mozilla gibi şirketlerin sunduğu koruma özelliğinden daha işlevsel olduğunu ve daha fazla koruma sağladığını belirtiyor. Görünen o ki Microsoft, yeni Edge ile ilerleyen dönemlerde Google Chrome'un popülaritesini düşürecek özelliklerle karşımıza çıkmaya devam edecek.