Microsoft'un çift ekranlı cihazlar için tasarladığı yeni nesil işletim sistemi Windows 10X, bu yıl hayatımıza girecek. Yeni işletim sisteminin sunacağı yenilikler arasında macOS kullanıcılarının sevdiği bir özellik de yer alıyor.

Microsoft’un çift ekranlı bilgisayar ve tabletler için geliştirdiği Windows 10X, Windows 10'dan bağımsız yeni özelliklerle gelecek. Şirketin yeni işletim sistemi, macOS'un sevilen özelliklerinden biri olan dinamik duvar kağıtlarına sahip olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde saat gibi bazı faktörlere göre değişen bir masaüstü arka planına kavuşacaklar.

Gelen yeni bilgilere göre Microsoft; sabah, öğleden sonra, akşam ve gece vakitlerinde değişen dağ manzaralı bir görüntü ile Windows 10X işletim sisteminde dinamik duvar kağıtları deniyor. Ayrıca duvar kağıdını daha da dinamik hale getirmek için zaman zaman bulutlar ortaya çıkıyor. Windows 10X, muhtemelen duvar kağıdının geçişleri için saat ve konum ayarlarını kullanacak.

Microsoft'un yeni işletim sistemine varsayılan olarak kaç tane dinamik duvar kağıdı ekleyeceği merak konusu. Apple, macOS'ta kullanıcılara oldukça sınırlı seçenekler sunuyor ve bu yüzden çoğu kullanıcı kendi dinamik duvar kağıtlarını oluşturmak için üçüncü parti uygulamalara veya yazılımlara yöneliyor.

Windows 10X, Microsoft'un çift ekranlı cihazlar için tasarladığı bir işletim sistemi ve bu yılın sonlarına doğru Surface Neo ile birlikte gelmesi bekleniyor. Diğer yandan Windows 10X'in ilkbahar aylarında tamamlanacağı da konuşuluyor ve Surface Neo'dan önce diğer üreticilerin çift ekranlı cihazlarıyla birlikte karşımıza çıkabilir. İşletim sisteminin ayrıca, yenilenen Başlat menüsü ve görev çubuğunun yanı sıra iki ekranlı cihazlar için yeni arayüz özellikleri sunması bekleniyor.