Microsoft Flight Simulator'un Yeni Fragmanı Yayınlandı

Microsoft Flight Simulator, uzun yıllar sonra geri dönüyor. Microsoft uçuş simülatörünün 2020'de çıkacak yeni oyunu için bir fragman yayınladı. Ayrıca şirket, anlaşma sağladığı uçak markalarını da açıkladı.

Microsoft Flight Simulator'ün yeni oyunu E3 2019 etkinlikleri kapsamında tanıtılmıştı. Son olarak 2006 yılında piyasaya sürülen Microsoft Flight Simulator X'in ardından, serinin yeni halkası, 2020 yılında daha gerçekçi bir dünya ve hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar birçok uçakla geri dönmeye hazırlanıyor.

Microsoft Flight Simulator, gündüz-gece uçuşları ve zorlu hava koşullarıyla şimdiye kadarki en gerçekçi uçuş simülasyonu olma vaadiyle karşımıza çıkıyor. Microsoft uçuş simülasyonu için yeni bir fragman yayınladı ve ticari uçakları, jetleri ve genel havacılık araçlarıyla oyunda yer alacak anlaşmalı uçak markalarını açıkladı.

İşte Microsoft'ün anlaşma sağladığı uçak üreticileri:

Airbus

The Boeing Company

CubCrafters

Daher

Diamond Aircraft Industries

ICON Aircraft

Robin Aircraft

Textron Aviation

Microsoft Flight Simulator'ün ilk gelişmiş sürümünü 1999 yılında piyasaya sürüldü. Flight Simulator 2000 adıyla çıkan oyun, döneminde devrim niteliğindeydi. Aradan geçen yılların ardından simülasyonun gelişimine devam edildi ve 2003 yılında Microsoft Flight Simulator 2004 geldi. Oyun beğeniyle karşılanarak yıllara meydan okudu. Microsoft, serideki en büyük yenilikleri 2006 yılında piyasaya sürdüğü Flight Simulator X ile getirdi ancak bu simülasyon, havacılık tutkunları tarafından yeterli bulunmadı.

Önümüzdeki yıl geri dönecek Microsoft Flight Simulator'ün yeni oynanış fragmanına bakılırsa, uçuş simülatörü şaşırtıcı derecede büyük bir değişim geçiriyor. Flight Simulator oyunları her zaman döneminin tüm nimetlerinden yararlanıyor ve yeni sürüm de 4K desteğiyle karşımıza çıkacak. Oyunun 2020 yılında geleceği açıklansa da, henüz net bir tarih verilmedi.

Microsoft Flight Simulator Fragmanı