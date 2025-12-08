Microsoft Flight Simulator 2024'ün PlayStation 5 sürümü çıktı: İşte fiyatı

Efsane simülasyon oyunu Microsoft Flight Simulator 2024, ilk kez PS5'e geldi. Türkiye fiyatı ise 1.999 TL.

Microsoft’un efsanevi uçuş simülasyonu Flight Simulator, ilk kez PlayStation 5’e geldi. 8 Aralık’ta yayınlanan oyun, simülasyon severlere güçlü bir deneyim sunuyor. PC ve Xbox versiyonlarındaki tüm detayları içeriyor.

PS Store’daki Türkiye fiyatları şu şekilde: Standard Edition 1.999,99 TL, Deluxe Edition 2.899,99 TL, Premium Deluxe Edition 3.799,99 TL ve en kapsamlı paket olan Aviator Edition 5.800 TL.

Flight Simulator 2024, PS5’te DualSense kontrolcüsünün gelişmiş titreşim ve adaptif tetik özelliklerini destekliyor. Gerçek zamanlı hava trafiği ve fotogerçekçi dünya modellemeleriyle dikkat çekiyor.

Bu çıkış, seride bir ilk olma özelliği taşıyor. İlk kez bir PlayStation konsoluna gelen Flight Simulator, genişleyen kitlelere ulaşarak simülasyon türünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.