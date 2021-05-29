Microsoft Flight Simulator'ın Yeni Yaması Yayınlandı

Oldukça popüler olan ve eşi benzeri bulunmayan Microsoft Flight Simulator'a gelen son yama bir çok düzeltmeyi beraberinde getiriyor. Fakat bunlardan en önemlisi oyunun indirme boyutunun neredeyse yarıya düşmesi.

Microsoft Flight Simulator, çıkışından beri özellikle uçuş oyunlarınıa meraklı olanlar tarafından oldukça seviliyor. Oyunda onlara farklı uçakla dünyanın dört bir yanına uçup birbirinden güzel manzaraların tadını çıkarabiliyorsunuz.

Oyunculardan oldukça olumlu geri dönüşler alan bu oyunun en büyük sorunlarından biriyse oyunun indirme boyutunun aşırı büyük olmasıydı. Microsoft Flight Simulator’ı oynayabilmek için normalde yaklaşık 170 GB'lık indirme yapmanız gerekiyordu ancak yayınlanan son yama sayesinde bu sorun nihayet çözüme kavuştu.

Oyun artık yarı boyutunda:

Microsoft tarafından yayınlanan son yamada, oyunun 170 GB olan indirme boyutu optimize edilerek 83 GB’a düşürüldü. Neredeyse yarı yarıya azalan bu indirme boyutu sayesinde artık oyuncular oyunu daha hızlı indirebilecek. Ayrıca verilen bilgilerde oyunun yama öncesinde kurulu boyutunun 150 GB iken yama sonrasında bu boyutun da 127,01 GB‘a indiğini görüyoruz.

Peki bu devasa boyutlarına rağmen Microsoft Flight Simulator indirmeye değer mi? Eğer uçaklara ya da uçmaya ilginiz varsa ya da bu pandemi süresince sanal olarak da olsa yeni yerler görmek isterseniz Microsoft Flight Simulator’a bir şans verebilirsiniz.