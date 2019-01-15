Microsoft, Katlanabilir Windows Cihazlara Hazırlık Yapıyor

Microsoft da yakın zamanda birer ikişer piyasaya çıkacak olan katlanabilir cihazlara yazılım geliştirme hazırlıklarına başladı. Üreticilerle ortak çalışan Microsoft, katlanabilir cihazlara uygun Windows geliştiriyor.

Katlanabilir cihazların telefon/tablet piyasasının yeni hakimi olup olmayacağı henüz belli değil. Yine de bu alanda yatırım yapan pek çok parça üreticisi ve yazılımcı var. Kimse bu teknolojinin talep görmeyeceği fikrine göre pozisyon almıyor.

Microsoft’un çift ekranlı ekipmanlar ve Surface donanımları için ciddi bir kaynak ayırdığı ve Windows özelliklerini bu tür cihazlara taşımayı amaçladığı iddia ediliyor. Üstelik firma bu konuda yalnız da değil. Microsoft bir yandan kendi Andromeda kod adlı çift ekranlı donanımını geliştirirken bir yandan da Intel gibi üreticilerle işbirliği içerisine giriyor.

PC üreticileri 5 yıl önce de Windows 8 kullanan 2’si 1 arada cihazlar üretmişti. Önümüzdeki yıllarda çift-ekranlı ve katlanabilir cihazlarda da benzer bir işbirliği içine girecekler gibi gözüküyor.

Çalışmaların büyük kısmı, Microsoft’un Composable Shell (C-Shell) ve Windows Core OS yazılımları üzerinde yoğunlaşıyor. Windows 10’un çoğu parçası Windows Shell sayesinde çalışıyor. Yeni C-Shell sayesinde katlanabilir cihazlar da sorun yaşamadan çalışabilecek. Microsoft’un çift ekran teknolojisine aylardır hazırlandığı zaten biliniyor. Hafta başında da katlanabilir cihazlar için hazırlanmış ilk Windows 10 kurulumunun (rs_shell_devices_foldable) ortaya çıktığını hatırlayanlar olacaktır.

Microsoft’un pek de reklamını yapmadığı Windows Core işletim sistemini Surface Hub 2 gibi cihazlarda görmüştük. HoloLens gibi cihazların da bu yeni, daha modüler Windows hakkında bilgileri açığa çıkarması bekleniyor. Microsoft’un tek partneri muhtemelen Intel olmayacak. Firmanın ARM tabanlı çipler kullanan bilgisayarlar için de Windows geliştirmesi bekleniyor.

2019 yılında artık telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar pazarları iyice birbirlerine karışmaya başlayacak gibi duruyor. Google şimdiden katlanabilir cihazları destekleyeceğini açıkladı. Android de katlanabilir cihazlar için yeni modül geliştirmiş durumda. Kaldı ki Android mobil pazarında Windows’tan çok daha önde. Katlanabilir telefonlar ise çoktan piyasaya çıkmış durumda. Microsoft’u bu alanda oldukça zorlu bir rekabet bekliyor.