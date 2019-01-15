Microsoft Açıkladı: Windows 7'ye Veda Günü Yaklaşıyor

Microsoft, Ocak 2020 itibarı ile şirketin şu ana kadar piyasaya sürdüğü en popüler işletim sistemlerinden biri olan Windows 7 için desteğini sonlandıracağını açıkladı.

22 Temmuz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüş olan Windows 7, Microsoft’un en başarılı işletim sistemlerinden biri olarak tarihteki yerini almayı başardı. Windows 7, gerek kullanışlı arayüzü gerekse kararlılığı ile kullanıcılar tarafından öylesine takdir edildi ki, Net Applications'a göre bugün bile Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarların %42.8’i Windows işletim sistemi kullanıyor.

Bununla birlikte üzülerek belirtmek isteriz ki, Windows 7 kullanıcılarının bu unutulmaz işletim sistemine veda etme zamanları günden güne yaklaşıyor. Zira Microsoft, 14 Ocak 2020 itibari ile Windows 7’ye olan desteğini sona erdirecek. Bu nedenle Windows 10 işletim sistemine geçmek önünüzde bir yıl kadar bir süre olduğunu söyleyebiliriz.

Elbette ki bu durum, gelecek yıldan itibaren Windows 7 işletim sistemini kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Yalnızca Microsoft, Windows 7 için ücretsiz desteğini sonlandırmış olacak. Böylece artık güvenlik güncellemelerini ‘ücretsiz olarak’ alamayacaksınız. Ancak Windows 7’de kalma konusunda ısrar eden kullanıcılar diledikleri takdirde üç yıl boyunca güvenlik güncellemelerini belirli bir ücret karşılığında satın alabilecekler.