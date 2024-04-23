Microsoft, oldukça küçük boyutlu yapay zekâsı Phi'nin yeni versiyonu Phi-3 Mini'yi tanıttı. Firma üç küçük yapay zekâ modeli çıkaracak.

Phi-3 Mini, 3,8 milyar parametre ile geliyor. Yani yapay zekâ modelinin kapasitesi elbette ki GPT-4 gibi yapay zekâ modellerine kıyasla daha düşük. Azure, Hugging Face ve Ollama üzerinden kullanılabilen bu minik yapay zekâ modeli, daha gelişmiş yapay zekâların içerikleri ile eğitildi.

Microsoft Phi-3 ailesinde üç farklı küçük boyutlu yapay zekâ modeli çıkaracak. Bunlardan Phi-3 Small 7 milyar, Phi-3 Medium ise 14 milyar parametre içeriyor. Parametreler, kaç farklı kompleks komutun bir model tarafından anlaşılabileceğini gösteriyor.

Küçük yapay zekâlar yükselişte

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Phi-2 modeli tanıtılmış ve bu model, Llama 2 gibi daha büyük modeller ile kafa kafaya performans sergilemişti. Microsoft'tan gelen açıklamada Phi-3'ün daha yüksek performansa sahip olduğu ve kendisinden 10 kat daha büyük modeller kadar iyi olduğu ifade edildi. Microsoft Azure Yapay Zekâ Platformları Başkan Yardımcısı Eric Boyd, bu modelin GPT-3.5 gibi modellere neredeyse denk olduğunu ifade etti.

Her ne kadar daha büyük modeller daha etkileyici sonuçlar verebiliyor olsa da, iş düşük kaynakla kişisel cihazlar üzerinde çalışmaya geldiğinde küçük yapay zekâ modelleri öne çıkıyor. Google'ın Gemma 2B ve 7B, Antropic'in Claude 3 Haiku, Meta'nın Llama 3 8B gibi daha basit işlere odaklı küçük yapay zekâları bulunuyor.

Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha küçük ve daha gelişmiş hâle geliyor. Küçük modeller, kişiselleştirilebilir sistemlerde öne çıktıkça firmalar da bu alana daha çok eğilecek gibi duruyor.