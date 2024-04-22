Stanford Üniversitesi, AI Index 2024 raporunu yayımladı. Rapor, yapay zekâ sektörü ile ilgili 10 çarpıcı çıkarımı ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yapay zekâya yönelik "AI Index" raporunun son sayısını yayımladılar. Daha önce yayımlanan raporlardan daha fazla detay içeren 500 sayfalık rapor, yapay zekâ ile ilgili dikkat çeken sonuçlar sunuyor.

AI Index 2024, yapay zekâ sektörünün geldiği son nokta ile ilgili 10 çarpıcı çıkarımı da ortaya koymuş durumda. Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan rapordaki 10 çıkarıma yakından bakalım.

İşte yapay zekâ sektörünün geldiği son noktayla ilgili çıkarımlar

Yapay zekâ, bazı alanlarda insanlardan daha iyi .

. Yapay zekâya yönelik çalışmalar, daha çok sektör bazlı yapıldı. Akademik çalışmalar, o kadar da etkili değildi.

yapıldı. Akademik çalışmalar, o kadar da etkili değildi. Yapay zekâ modelleri çok daha pahalı hâle geldi .

. ABD , en iyi yapay zekâ modelleri açısından tüm rakiplerini geride bıraktı.

, en iyi yapay zekâ modelleri açısından tüm rakiplerini geride bıraktı. Yapay zekâ modelleri, belirli standartlara göre test edilmiyor .

. Üretken yapay zekâya ilişkin yatırımlar artmaya devam ediyor .

. Yapay zekâ, çalışanların üretkenliklerini artırıyor .

. Yapay zekâ, bilimsel çalışmaların hızlanmasını sağladı .

. Yapay zekâ ile ilgili yasal düzenlemeler artmaya başladı.

artmaya başladı. İnsanlar, yapay zekânın potansiyel etkileri konusunda daha bilinçli ve gerginler.

Stanford Üniversitesi tarafından ortaya koyulan çıkarımlar, çarpıcı detaylar içeriyor. En basitinden, yapılan araştırmaya küresel kamuoyunun yüzde 52'si, yapay zekânın potansiyel risklerine karşı endişeliler. Öte yandan; ABD'nin her alanda olduğu gibi yapay zekâ alanında da çok ciddi çalışmalar yaptığı tespit edildi. Rapora göre ABD'li firmalar, 2023 yılında 61 yapay zekâ modeli geliştirdiler. Bu sayı, AB'de 21, Çin'de ise 15 olarak kayıtlara geçti.

Raporda üzerini çizmemiz gereken bir husus daha var. Yapay zekâ, en azından bazı alanlarda insanlardan daha iyi işler çıkarmaya başladı. Bu da pek çok kişinin "işinden olma" korkusunu tetikleyecek gibi görünüyor. Ancak yapılan araştırmalar, yapay zekânın insanlar için de faydalı olduğunu göstermiş durumda. İş hayatlarında yapay zekâdan yardım alan kişilerin performansları iyileşmeye başlamış durumda.

Tüm bunlara ek olarak; yapay zekânın artık hayatımızın bir gerçeği hâline geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü şirketler, yapay zekâ teknolojileri için çok büyük paralar harcamaya başladılar. Yapılan araştırmaya göre OpenAI, sadece GPT-4'ün eğitimi için 78 milyon dolar harcadı. Google'ın ise Gemini'ın eğitimi için 191 milyon dolar harcadığı belirtildi.