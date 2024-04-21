ABD'nin Florida eyaletindeki Dali Müzesi, 1989'da hayatını kaybeden ikonik sürrealist ressam Salvador Dali'yi yapay zekâyla hayata döndürdü. Ziyaretçiler, müzeye getirilen ve Dali'nin sesiyle konuşan "Ask Dali" isimli modele istediklerini sorabiliyorlar.

Üretken yapay zekâ, sorularımıza yanıt vermeden hayallerimizdeki görüntüleri oluşturmaya kadar birçok yeteneğe sahip. Ancak daha şaşırtıcı özellikleri de var. ABD’nin Florida eyaletinde bulunan St. Petersburg şehrindeki Dali Müzesi’nin yakın zamanda ziyaretçilerin kullanıma sunduğu sistem de bunlardan biri.

Sürrealist akımın en popüler sanatçılarından olan ve kendine has eksantrik davranışlarıyla bilinen Salvador Dali’nin eserleri burada sergileniyordu. Müze de getirdiği bir telefon ile ziyaretçilerin 1989’da hayatını kaybeden ünlü ressama soru sormasını sağladı.

Müze ziyaretçileri, “Ask Dali” yoluyla Salvador Dali’ye istediklerini sorabiliyor

Dali’yi tekrar hayata döndüren sistemin ismi “Ask Dali”. Sistemin dış görünüşü, Dali’nin ikonik “Istakoz Telefon” heykelinden esinlenerek oluşturulmuş. Ziyaretçiler, bu kabuklu telefona yaklaşarak ona istedikleri soruyu soruyorlar. Dali’nin sesini andıran üretken yapay zekâ da onlara cevap veriyor.

Ask Dali’nin nasıl çalıştığına dair müze tarafından paylaşılan videoya yukarıdan ulaşabilirsiniz. Videoda örnekleri görebiliyoruz. Sesi gerçekten sanatçıyı andırırken aksanlı İngilizcesi de dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, eserlerinden kişisel sorulara kadar birçok şeyi modele sorabiliyorlar. Örneğin bir kişi bir Dali’nin 1931’de çizdiği ve içeriğinde eriyen saatlerin yer aldığı “Belleğin Azmi” eseriyle ilgili “Saatler neden eriyor?” sorusunu Ask Dali’ye yöneltiyor. Yapay zekâ ise bu soruyu Dali’yi andırarak şu şekilde yanıtlıyor:

“ Soruyu soran sevgili kişi, saatlerin eriyip gittiğini düşünmeyin. Onları uçsuz bucaksız bir rüya olarak hayal edin.”

Yapay zekâ modeli, Dali’nin röportajlarıyla eğitildi

Dali Müzesi, model için Goodby Silverstein & Partners isimli reklam ajansıyla iş birliği yaptı. Modelin sesi, ünlü ressamın hayatı boyunca İngilizce dilinde verdiği röportajlarla eğitildi. Altında yatan temel dil modeli ise GPT-4. ChatGPT’ye de güç veren bu modelin Dali hakkında kapsamlı bilgiye sahip olması da müzenin ve ajansın işini kolaylaştırdı. Ayrıca sanatçının diğer dillerdeki yazılarının İngilizce çevirileri de kullanıldı.

Bu uzun çalışmaların sonucunda da Ask Dali ortaya çıktı. Ajansın yöneticisi Martin Pagh Ludvigsen, modelin şimdiye kadar 3000’den fazla soruyu yanıtladığını ve insanların Ask Dali’ye yaşamdan aşka kadar birçok soru yönelttiğini belirtti.

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