Microsoft, 30 Yaşındaki Solitaire ile Dünya Rekoru Kırabilir

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un efsanevi kart oyunu Solitaire oyunu bugün 30. yıldönümünü kutluyor. İkonik oyunun yıldönümünü kutlamak için dünyadaki herkesi Solitaire’i oynamaya davet eden şirket, yeni bir dünya rekoru kırmak istiyor.

Solitaire ilk olarak 1990'da, Windows 3.0'ın bir parçası olarak işletim sistemine dahil edilmişti. İnternetle ve bilgisayarla yeni tanışan kullanıcılara nasıl fare kullanılacağını öğretmek için tasarlanan oyun, bugün hala işletim sisteminin birçok yerinde kullandığımız sürükle-bırak işlevinin deneyimlenmesini sağlaması açısından çok önemli bir yere sahipti.

Başlangıçta Windows Solitaire olarak bilinen Microsoft Solitaire, otuz yılı aşkın bir süredir Windows'un her sürümde yer verdiği, dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri konumunda. Microsoft stajyeri Wes Cherry’nin programladığı oyun, Macintosh'ta kullanılan grafiksel kullanıcı arayüzünün arkasındaki isimlerden biri olan Susan Kare tarafından tasarlanmıştı.

Solitaire'nin temel amacı, bilgisayar kullanıcılarına farenin işlevlerini öğretmekti

Aradan geçen yıllara rağmen hala dünyanın dört bir tarafındaki insanlar tarafından oynanan Solitaire, geçen yıl Dünya Video Oyunu Onur Listesi'ne bile girmişti. Bugün 30. yıldönümünü kutlayan oyunun 200'den fazla ülkeden her ay 35 milyon oyuncuya ev sahipliği yaptığını açıklayan Microsoft, önümüzdeki 24 saat içinde herkese Solitaire oynaması çağrısında bulunuyor.

Solitaire’de günlük oyuncu rekorunu kırmayı amaçlayan ABD’li teknoloji devi, ikonik oyunun hala ne kadar popüler olduğunu herkese göstermek istiyor. 2016 yılında ilk kez Windows’un dışına çıkan efsanevi kart oyunu, bugün iOS ve Android platformları üzerinden de oynanabiliyor. Beş farklı oyun moduna sahip olan Solitaire, günlük meydan okuma etkinlikleri ile kullanıcılara rekabetçi bir kart oyunu sunuyor. Microsoft’un hedeflediği rekoru kırıp kıramayacağını ise önümüzdeki 24 saat içinde göreceğiz.