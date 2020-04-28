Microsoft Solitaire, 30. Yıldönümünü Kutluyor

Gerçek bir Microsoft efsanesi Solitaire, 30. yıl dönümünü oyun içi etkinliklerle kutluyor. Microsoft Solitaire Collection oyuncuları, mart ayı boyunca özel etkinliklerle ekstra XP kazanabilecek.

Microsoft'un can sıkıntısına birebir olan ikonik kart oyunu Solitaire, ilk kez 22 Mayıs 1990'da Windows bilgisayarlarda ücretsiz olarak kullanıcılarla buluştu. Günümüzde hala vazgeçilmez oyunlardan biri olan Solitaire, önümüzdeki ay 30. yıl dönümünü kutlayacak.

Microsoft Solitaire, Windows işletim sisteminin tüm yeni sürümlerinde önyüklü olarak gelmesi nedeniyle özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda en çok oynanan video oyunlarından biri oldu. Oyun, 2012'de Windows 8 için Microsoft Solitaire Collection olarak yenilendi. Ardından 2015'te Windows 10 sürümü, 2016'da iOS ve Android için mobil sürümleri geldi.

Microsoft Solitaire Collection'da 30. yıldönüme özel etkinlikler oyuncuları bekliyor

Microsoft, efsane kart oyununun modern sürümü olan Microsoft Solitaire Collection'da çeşitli oyun içi etkinlikler planlıyor. Oyuncular, mayıs ayı boyunca 30. yıla özel etkinliklerle ekstra XP kazanabilecek ve özel temaların, farklı görünümlere sahip kart destelerinin kilidini açabilecekler.

Microsoft Solitaire Collection, klasik Solitaire'ın tüm temel özelliklerine sahip olmakla kalmıyor, daha iyi grafikler, çevrimiçi skor tabloları, daha fazla oyun modu ve Xbox başarımlarının kilidini açmayı sağlayan Xbox Live desteği sunuyor. Ayrıca yenilenen bu versiyonda farklı platformlar için aynı hesap üzerinden bulut kayıt desteği de var.

Solitaire günümüzde hala var olan bir nostalji ve bugüne kadar muhtemelen hiç oynamamış birine rastlamanız zor. Microsoft, 30. yıl dönümü etkinliklerini hazırladığı yeni bir video ile duyurdu.

Microsoft Solitaire Collection 30. yıl etkinliği:

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