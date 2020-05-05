Microsoft Surface Book 3'ün GPU Seçenekleri Ortaya Çıktı

Microsoft’un yeni dizüstü bilgisayarı Surface Book 3’ün 13,5 inç ve 15 inç versiyonlarının GPU seçenekleri ortaya çıktı. Ayrıca Microsoft’un, cihazın AMD versiyonu üzerine planlar yaptığı da iddia edildi.

Microsoft’un yeni dizüstü bilgisayarı Surface Book 3 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Surface Book 3’ten bugün gelen bilgiyse MacBook Pro ile rekabet edecek GPU özellikleri oldu. Surface Book 3’ün Intel’in 10. nesil Ice Lake-U işlemciye sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Buna göre hem 13,5 inçlik hem de 15 inçlik modelde temel çalışma hızı 1,3 GHz olan Intel Core i7 işlemci kullanılacak. Bilgisayarda kullanılacak olan ekran kartıyla ilgili bilgilerse Roland Quandt’tan geldi.

Quandt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 13,5 inçlik modelin NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q GPU’ya ve ona eşlik eden 4 GB GDDR5 belleğe ev sahipliği yapacağını söyledi. 15 inçlik modeldeyse daha güçlü bir ekran kartı bulunacak. 6 GB GDDR5 bellekli NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, diğer cihazdaki ekran kartı olarak karşımıza çıkacak.

Surface Book 3 için AMD hamlesi geliyor:

Quandt’ın iddiasına göre Microsoft, 15 inçlik modelin en üst seviye yapılandırmalı versiyonu için daha sonra Quadro grafik kartlarını da piyasaya sürecek. Quandt’a göre bu versiyona ait bilgiler henüz net olarak belli değil. Yeni Surface Book 3’e dair bilinenler şu an için çok fazla olmasa da Microsoft’un tıpkı Surface Laptop 3’te yaptığı cihazın AMD versiyonu üzerine de planlar yaptığı iddia edilmişti. İddiaya göre bu versiyonlarda Ryzen 4000 işlemciye Radeon RX Vega 11 eşlik edecek.

Microsoft Surface Book 3’ün 13 inçlik 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip olan versiyonu 1.699 dolardan (vergisiz 12.036 TL) satışa çıkacak. 15 inçlik modelin Quadro grafiklere sahip olacak olan versiyonununsa 3.399 dolardan (vergisiz 24.079 TL) satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Microsoft’un bu yeni dizüstü bilgisayarı Surface Book 3’ün, yenilenmiş Surface Dock ve ikinci nesil Surface Go dizüstü bilgisayarla birlikte kısa bir süre içerisinde çıkacağı tahmin ediliyor.