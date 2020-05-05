Uzun zamandır işletim sistemi pazarında bilgisayar sektörünü domine eden Microsoft, çift ekrana sahip kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni Windows sürümü 10X'in dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir olacağını doğruladı.

Dünyadaki bilgisayarların neredeyse %90'ının işletim sistemi olan Windows, ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft'un en büyük başarılarından birisi. İlk olarak 1985 yılında piyasaya sürülen ve ardından 10'u aşkın versiyon güncellemesi geçiren Windows, bugün karşımıza Microsoft Windows 10X sürümüyle çıkıyor.

Microsoft, Windows 10X'in dizüstü bilgisayarlara geleceğini doğruladı

Teknoloji sektöründe büyük gelişmeler yaşandıkça yeni bir Windows versiyonunu ortaya koyan Microsoft, bu yeni işletim sistemi sürümünü satarak önemli bir gelir elde ediyordu. 2015 yılında aldığı karar ile Microsoft, Windows'u versiyonlara bölmek yerine gerekli güncellemeleri tek bir Windows sürümü üzerinde toplama fikrini hayata geçirdi.

Günümüzde Windows 10 işletim sistemiyle yoluna devam eden Microsoft'un geçtiğimiz sonbaharda tanıttığı çift ekranlı Surface Neo dizüstü bilgisayarı ile iki ekrana sahip olan bilgisayarlara yönelik bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Bugün Microsoft'tan gelen doğrulama, Windows 10X'in sadece Surface Neo ile sınırlı kalmayacağını, hâlihazırda Windows 10 işletim sistemini çalıştıran dizüstü bilgisayarlara da yüklenebileceğini gün yüzüne çıkardı. Şu an için merak edilen konu ise isteyen Windows 10 kullanıcılarının kolay bir şekilde Windows 10X işletim sistemine geçiş yapıp yapamayacağı.

Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle etkinliklerini dijital ortama taşıyan Microsoft'un 19-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Microsoft Build etkinliğinde Windows 10X ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor. Planlanan çıkış tarihi 2020'nin sonu olarak gözüken Surface Neo'da koronavirüs sebebiyle ne kadar süreyle bir gecikme yaşanabileceği ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.