Microsoft'tan Windows 11 bilgisayarları yapay zeka uygulamalarıyla dolduracak hamle

Microsoft, geliştiricilerin AI modellerini Windows 11 uygulamalarına entegre edebilmesi için Windows ML altyapısını tüm kullanıcılar için erişime açtı. Bu sayede daha hızlı ve gizliliğe duyarlı yerel yapay zekâ uygulamaları geliyor.

Microsoft, yapay zekâ destekli uygulamaların Windows ortamında daha yaygın ve hızlı çalışmasını sağlamak için Windows ML platformunu geliştiricilere tamamen açtı. Bu platform sayesinde AI modelleri doğrudan cihazın işlemcisi ya da grafik biriminde çalıştırılabiliyor.

Adobe, Premiere Pro ve After Effects gibi uygulamalarda sahne algılama ve içerik arama gibi yapay zekâ özelliklerini Windows ML ile daha verimli sunmayı hedefliyor. Aynı şekilde McAfee, sahte videoları ve sosyal medya dolandırıcılıklarını tespit etmek için bu platformdan faydalanacak.

Topaz Labs ise görsel düzenleme uygulamalarında AI destekli işlemleri hızlandırmak amacıyla Windows ML’e geçiş yaptı. Microsoft ayrıca, yeni “Windows AI Labs” adlı programıyla deneysel AI özelliklerini test etmeye de başladı.

Windows ML, ONNX Runtime desteği ile mevcut modellerle uyumlu çalışıyor ve geliştiricilere minimum entegrasyon maliyeti sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte Windows uygulamaları daha akıllı, hızlı ve güvenli bir AI deneyimi sunmaya hazırlanıyor.