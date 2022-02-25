Microsoft, LinkedIn altyapısını kullanarak iş arayanların faydalanabileceği yeni özelliğini tanıttı. Yeni Kariyer Koçu özelliği ile kullanıcılar, yakınlarındaki en son iş ilanlarına ulaşabilecek ve trend iş ilanlarını incleyebilecek.

Günümüzde artık bir iş sahibi olmak çok daha zor bir hale geldi. Ülkemizdeki gençlerin en büyük endişelerden biri işsizlik ve bu durum ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında oldukça normal bir durum. Artık neredeyse herkes üniversite mezunu ve bu durumda işverenlerin eğitim durumundan farklı kriterlere yönelmesine neden oluyor. Hal böyleyken de iş bulmak için kullanılan birçok platformda, yüzbinlerce kişi iş arayışlarına devam ediyor.

Bu platformlara ek olarak, Microsoft’ta iş arayan insanlara yardımcı olmak için yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor. Geliştirilme aşamasında olan bu yeni güncellemeyle Microsoft, sahibi olduğu LinkedIn'in alt yapısını kullanarak bir ‘Kariyer Koçu’ hizmeti sunmayı planlıyor.

Kariyer Koçu özelliği ile yakınlarınızdaki iş ilanlarına ulaşabileceksiniz

Gelecek olan bu yeni güncellemeyle kullanıcılar, Microsoft Teams üzerinden iş piyasasındaki trendleri takip edebilecek ve yakınlarındaki işverenlerin hangi fırsatları sunduğunu inceleyebilecek. Bilgiler, doğrudan Microsoft’a ait sosyal medya ağı olan LinkedIn’den gelecek ve bu şekilde de kullanıcılar en son yayınlanan yakınlarındaki iş ilanlarına ulaşabilecek.

Kariyer Koçu özelliği ile kullanıcıların ilgi alanları ve güçlü yönleriyle uyumlu olabilecek kariyer hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olabilmeyi hedefleniyor. Kariyer Koçu yardımıyla kariyer hedeflerini belirleyen kullanıcılar, aynı zamanda öğretim üyeleri ve yeni mezun olmuş olan diğer insanlarla da iletişim kurabilecek. Microsoft, LinkedIn profillerinin Teams üzerinden görüntülenmesini sağlayacak yeni uygulamalar üzerinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Kariyer Koçu özelliğinin Şubat 2022’nin sonlarına doğru yayınlanacağı açıklandı ancak kullanıma sunacağı ülkeler arasında Türkiye olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde bu özelliğin ülkemizde kullanıma sunulacağı ülkeleri, bekleyip göreceğiz ve hep birlikte içlerinde Türkiye olup olmadığını öğreneceğiz.