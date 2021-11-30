Etkili bir LinkedIn profili, kariyer yolunuzda sizi her zaman bir adım öne çıkaracaktır. Başvurduğunuz iş ilanlarından olumlu bir dönüş alabilmek için, LinkedIn sayfanızın sizi en doğru şekilde yansıtması gerekir. Bu içeriğimizdeyse "Etkili bir LinkedIn profili nedir, nasıl olmalıdır?" sorusuna yanıt olacak bazı taktikler paylaşacağız.

Günümüzün teknoloji çağında iyi tasarlanmış bir LinkedIn profili, iş arayanların sonuca ulaşması için oldukça önemli. İşverenler ve işe alım uzmanları, yayınladıkları iş ilanlarında nihai kararı vermeden önce adaylar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için LinkedIn'e bakıyor. Bu nedenle LinkedIn profilinizin yeterince dolu olduğundan ve sizi diğer adaylardan farklı kıldığından emin olmanız gerek.

LinkedIn üzerinde gördüğünüz iş ilanlarından herhangi birine başvurmadan önce profilinizin yeterince bilgi sağlayıp sağlamadığını bir kez daha kontrol edin. Eğer LinkedIn profilinizin sizi yeterince yansıttığını düşünüyorsanız, bu içeriğimizde iş ilanları için sizi bir adım öne çıkaracak LinkedIn profil taktiklerine yakından bakacağız.

LinkedIn profilinizi geliştirebileceğiniz ve platformu daha iyi kullanabileceğiniz taktikler:

Profil bilgilerinizde imla hatasına yer vermeyin. Profilinize anahtar kelimeler ekleyin. LinkedIn başlığınızı profesyonel görünecek şekilde güncelleyin. Profil özetinizin kişiliğinizi yansıtmasını sağlayın. Profilinizin daima güncel olduğundan emin olun. Başkalarından tavsiye isteyin. Profilinizi herkese açık konuma getirin. Profil URL'nizi özelleştirin. Profiliniz için bir rozet oluşturun ve bunu diğer ağlarınıza ekleyin. İş geçmişinizden gereksiz bilgileri kaldırın.

1. Profil bilgilerinizde imla hatasına yer vermeyin.

Evet, oldukça basit: Profilinizde imla hatalarına yer vermeyin. Elbette, bu durum sektörden sektöre farklılık gösterse ve birçok işe alım uzmanı Türkçeye doğru düzgün hakim olmasa bile profiliniz, sizin vitrininiz. De, da eklerinin ayrılmadığı, anlamak için 3 kez okumanın gerektiği, alelade yazılmış bir profil özeti, emin olun pek çok kişi için sıkıcı ve yetersiz görünecektir.

2. Profilinize anahtar kelimeler ekleyin.

İşe alım uzmanları, herhangi bir iş ilanında doğru adayı bulabilmek için anahtar kelimeleri kullanarak LinkedIn ve diğer kariyer sitelerinde arama yapar. Dolayısıyla anahtar kelimeler, profilinizin tamamında ve özellikle de "Uzmanlıklar" bölümünde oldukça önemlidir. Potansiyel şirketler tarafından bulunma şansınızı artırmak için detaylı bir araştırma yapıp, profilinizi en doğru anahtar kelimelerle donatın.

3. Profesyonel bir profil resmi kullanın ve LinkedIn başlığınızı profesyonel görünecek şekilde güncelleyin.

İşverenler ve işe alım uzmanları, doğru adayları bulmak için düzenli olarak LinkedIn'i inceler ve profesyonel bir görsel onların kafasındaki doğru tonu belirler. Sonuçta burası Instagram değil ve tercih edeceğiniz fazla karmaşık olmayan, sizi tam olarak yansıtan, temiz bir fotoğraf; iş ilanları için ilk sıralara yükselmenize büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Aynı zamanda İsminizin hemen altında yer alan 'Başlık' kısmı, varsayılan olarak güncel iş bilgilerinizi gösterecek şekilde doldurulur ancak bu bilgiler her zaman yeterli olmayabilir. Başlık aynı zamanda insanların profilinizi ziyaret ettiğinde göreceği ilk kısım. İnsanlarda yalnızca tek bir ilk izlenim bırakabileceğiniz için burada yer alan mesajın açık, anlamlı ve insanlara sizin kim olduğunuzu söylemesi gerekir. Burada en iyi anahtar kelimeleri kullanmayı da unutmayın.

4. Profil özetinizin kişiliğinizi yansıtmasını sağlayın.

Profil özetiniz, kariyeriniz açısından kişiliğinizi en iyi yansıtabileceğiniz yerdir. Bu kısma daha önce katıldığınız faaliyetleri, yeteneklerinizi, nelerde iyi olduğunuzu, başarılarınızı, teknik becerilerinizi ve sizi daha iyi açıklayacağını düşündüğünüz diğer bilgileri ekleyebilirsiniz.

5. Doğru kişilerle ve gruplarla bağlantı kurun.

Çoğu insan LinkedIn profilini güncellemeyi unutur ancak bu bir altın kuraldır: LinkedIn profilinizin güncel olduğundan emin olun. Mevcut unvanınız her an güncel olursa sizinle iletişime geçen kişileri hayal kırıklığına uğratmaz, onlara neler vadettiğinizi profilinizde gösterebilirsiniz.

6. Başkalarından tavsiye isteyin.

Geleneksel işe alım süreçlerinde tavsiye mektuplarının önemli bir yeri vardı; tavsiyeler de LinkedIn profilinizin önemli bir özelliğidir. İşverenler adayların profillerini incelerken eski bir patron veya iş arkadaşı tarafından profilinize verilen bir tavsiye, sizi her zaman bir adım öne geçirecektir. Tavsiye almanın en kolay yolu ise başka birine tavsiye vermektir. Ancak burada herkesten değil, sektör içerisinden kişilerden tavsiye almaya ve aynı şekilde sektör içerisinden kişilere tavsiye vermeye özen gösterin; aksi takdirde profiliniz "sahte" havası yaratabilir.

7. Profilinizi herkese açık konuma getirin.

LinkedIn, genel anlamda kariyer ve iş ilanları üzerine kurulu bir platform. Dolayısıyla profilinizi kapalı kullanmak ile kullanmamak arasında pek bir fark bulunmuyor. Eğer bir iş ilanı peşindeyseniz, profilinizi herkese açık duruma getirmek oldukça etkili bir taktik olabilir.

8. Profil URL'nizi özelleştirin.

Adınıza özel URL'ler, rastgele harf ve rakamlardan oluşan bir URL dizisinden her zaman daha iyidir. LinkedIn'de profil URL'nizi adınızı ve soyadınızı içerecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Adınızı içeren bir URL'ye sahip olmanın SEO açısından da önemli olduğunu unutmayın.

9. Profiliniz için bir rozet oluşturun ve bunu diğer ağlarınıza ekleyin.

LinkedIn'de profiliniz için bir rozet oluşturabilirsiniz. Rozetleri daha önce hiç duymayanlar ve "LinkedIn rozeti nedir?" diye soracak olanlar için kısa bir özet geçmek gerekirse bu rozetler, LinkedIn profilinize bağlı küçük bir resimdir. Bu bağlantıyı e-posta imzalarınızda, web sitenizde, diğer sosyal ağ sitelerinde veya diğer herhangi bir çevrimiçi profilde kullanabilirsiniz. Bu sayede profil sayfanıza geri bağlantılar oluşturabilir ve SEO sıralamanızı yükseltebilirsiniz.

10. İş geçmişinizden gereksiz bilgileri kaldırın.

Profilinizi görüntüleyen işverenler muhtemelen geçmiş iş deneyimlerinizle ilgileniyorlar, bu nedenle bu bölümün güncel ve bilgilendirici olması önemlidir. Geçmiş iş bilgilerinizin yeterince açık olduğundan emin olun (Unvan ve tarihten daha fazlası). Ancak aradığınız role katkıda bulunmayacağını düşündüğünüz eski pozisyonları da geri plana almayı unutmayın. Bu bilgileri tamamen kaldırmayın zira işverenler üzerinde kariyerinizde bir boşluk varmış izlenimi yaratabilirsiniz.

LinkedIn'de güçlü bir profil oluşturmak için kullanabileceğiniz taktikleri derlediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Yukarıda yer alan bu adımları uyguladıktan sonra Linked'ın profilinizin daha etkileyici bir görünüme kavuşacağına emin olabilirsiniz.