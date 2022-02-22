Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, şirketin Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin Mart 2022 itibarıyla çalışmaya başlayacağını söyledi. Microsoft'un Türkiye'deki Ar-Ge merkezi, Azure isimli bulut teknolojileri için özel yazılımlar geliştirecek.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Ekonomist dergisi ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbilgin, şirketin ülkemizdeki yeni hamlesini de açıkladı. Levent Özbilgin'in açıklamalarına göre Microsoft, Mart 2022 itibarıyla Türkiye'de bir Ar-Ge merkezi açacak.

Levent Özbilgin tarafından yapılan açıklamalarda, Microsoft'un Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin geçtiğimiz yıllarda satın alınan Türk şirketi "Citus Data" çevresinde şekillendirildiği ifade edildi. Ar-Ge merkezinin şimdilik 50 kişiden oluştuğunu belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü, ilerleyen dönemlerde büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Microsoft'un Türkiye'deki Ar-Ge merkezi, bulut teknolojilerine odaklanacak

Mart ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacak merkez, Microsoft'un bulut teknolojisi olan Azure için çalışacak. Levent Özbilgin'in açıklamalarına göre 50 kişilik ekip, Microsoft Azure için bazı yazılımlar geliştirecek. Bu yazılımlar, Azure üzerinde çalışan veya çalışmayan tüm veritabanlarının geçişini sağlayacak.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, 2022 yılında yapacakları diğer çalışmalara da değindi. Yapılan açıklamalara göre Microsoft Türkiye, 2022'de de start-upların peşinden koşmaya devam edecek. Ayrıca iş ortaklarıyla yapılan iş birlikleriyle birlikte hizmetlerin iyileştirilmesi sağlanacak. Özbilgin, yıl boyunca yapılacak yatırımların da devam edeceğini sözlerine ekledi.