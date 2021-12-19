Microsoft'un Oyunu İçin Düzenlenen Turnuvaya Xbox Yetmedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kıtlığı, video oyun turnuvalarını da vurdu. Çip krizi sebebiyle asıl ekipmanlara ulaşım sağlayamayan oyuncular, mecburen Xbox geliştirme kitlerini kullanmak zorunda kaldı.

Çip kıtlığı krizi, bütün sektörleri etkilemeye devam ediyor. COVID-19 pandemisi ve karantinalarla birlikte çip üretim fabrikalarında yaşanan duraksamalar sonucunda iyice çığırından çıkan çip krizi, alanının önde gelen pek çok şirketinin bile kabusu olmuş durumda.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Raleigh şehrinde gerçekleşen ilk büyük Halo Infinite turnuvasındaki bazı oyuncuların Xbox Series X geliştirme kitlerinde oynamak zorunda kalmasına da bakacak olursak görünüşe göre Microsoft da herkes gibi Xbox konsolları tedarik etmekte zorlanıyor. Çoğunuzun da bildiği üzere geliştiricilerin oyun yaratmak için kullandığı bu oyun geliştirme kitleri, resmi oyun turnuvalarında kullanılmak bir yana dursun, genellikle halka açık olmayan donanımlardan oluşuyor.

"Küresel tedarik sıkıntısı gerçek"

343 Industries'in Halo e-spor ve izleyici lideri Tahir Hasandjekic, turnuva başlamadan önce Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla bazı oyuncuları gerçek ekipmanlar yerine Xbox Series X geliştirme kitlerinde oynamaları gerekeceği konusunda uyardı. Geliştirme kitlerinin işlevsel olarak aynı olduğunu belirten Hasandjekic; oyuncuların standart konsolda oynayan diğer oyuncularla tam olarak aynı deneyimi yaşamaya devam edeceğini; sadece donanımın açık bir şekilde oldukça farklı görüneceğini aktardı. Hasandjekic, oyuncuların neden geliştirme kitlerinin kullanılmak zorunda kaldığının ardındaki sebep içinse “küresel tedarik zinciri sıkıntısının gerçek olduğu” cevabını verdi.

Çip sıkıntısı; bilgisayar parçalarından, oyun konsollarına, araçlardan ev aletlerine kadar her şeyi bulmayı zorlaştırdı. Eylül ayında Xbox patronu Phil Spencer, tedarik zinciri kısıtlamalarının gelecek yıla kadar sürebileceğini kaydetmişti. Durum o kadar kötüye gitti ki, Microsoft’un dışında Apple'ın hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue bile yeni bir Xbox alamıyor gibi görünüyor.