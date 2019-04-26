Windows 10'da bulunan Telefonunuz uygulamasını geliştirmeye devam eden Microsoft, telefonlara gelen bildirimlerin kontrol edilebileceği yeni bir özellik getiriyor. Getirilen yeni özellikle birlikte, bildirimler eş zamanlı olarak yönetilecek.

Microsoft'un Windows 10 sürümlerinde bulunan Telefonunuz uygulamasında yenilikler yaptığı biliniyordu. Hatta bu konuda Microsoft'un bu uygulamayla birlikte telefon ekranını direkt olarak bilgisayarınıza yansıtabileceğiniz bir özelliği geliştirdiği haberini vermiştik. Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise Microsoft bu kadarı ile yetinmiyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte, Android işletim sistemli akıllı telefonlarınızdan gelen bildirimleri Windows 10 üzerinden yönetebileceksiniz.

Microsoft yetkilileri tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamalara göre, telefonunuza gelecek olan bildirimleri Windows 10 üzerinde yönetebileceksiniz. Hangi uygulamalara ait bildirimleri görmek istediğini seçen kullanıcılar, bu bildirimleri Telefonunuz uygulaması aracılığıyla görüntüleyebilecekler. İsterlerse de bu bildirimleri reddedecekler ve reddedilen bu bildirimler eş zamanlı olarak telefonlarında da gerçekleşecek. Bu özelliği kullanabilmeniz için Windows 10 sürümünüz en az 1803 olmalı ve akıllı telefonunuz en az Android 7.0 Nuga işletim sistemine sahip olmalı.

Telefonunuz uygulaması, getirilecek olan güncelleştime ile yeni halini almış olacak. Öncelikli olarak Windows Insiders kullanıcılarına verilecek olan Telefonunuz uygulamasının yeni sürümü, ardından yüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale getirilecek.