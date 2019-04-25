Yayımlanan bir raporda ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, Telefonunuz uygulamasına hem yeni telefonları destekleyerek geliyor hem de telefonun ekranının yansıtılmasıyla direkt olarak kullanılmasına olanak veriyor.

Windows 10 ile birlikte gelen 'Telefonunuz' uygulaması daha geniş kapsamlı bir hal alıyor. Bilindiği üzere Telefonunuz uygulamasının şu an bulunan sürümlerinde kullanıcılar, telefonlarında bulunan resim ve videoları Windows 10 ile kontrol edebiliyorlar ve rahatlıkla kopyalayabiliyorlar ve gelen mesajları yanıtlayabiliyorlardı. Microsoft'a yakın kaynakların oluşturduğu bir rapora göre, Telefonunuz uygulamasına devrim niteliğinde bir yenilik geliyor.

Rapora göre Telefonunuz uygulamasına getirilen güncelleştirme ile telefonlarınızın ekranını aracı bir program kullanmadan bilgisayarınıza yansıtarak kullanabileceksiniz. Bu devrim niteliğinde yenilik, bundan sonraki süreçte emülatörlere ihtiyacın kalmayacağı anlamına geliyor. Bilindiği üzere pek çok kullanıcı, emülatör kullanarak özellikle mobil oyunları oynayabiliyorlardı. Microsoft tarafından getirilecek olan güncelleştirme ile telefonda bulunan tüm uygulamalar, klavye ve fare aracılığıyla kullanılabilecek.

Microsoft, sadece ekran yansıtma özelliğiyle de yetinmemiş olmalı ki, şu an için sınırlı olan telefon desteğini de artırmış. Samsung'un amiral gemileri de dahil olmak üzere, pek çok telefon için destek gelmiş durumda. Microsoft, daha fazla telefon modelini birkaç hafta içerisinde getireceğini açıkladı. Telefonunuz uygulamasının desteklediği güncel telefon listesi ise şöyle: