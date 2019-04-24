Microsoft'un mayıs ayında Windows 10 kullanıcılarına sunacağı güncelleştirme, tespit edilen bir sorun nedeniyle şimdilik durduruldu.

Microsoft, güncelleştirme sorunlarından bir türlü kurtulamıyor. Şimdi de Windows 10 kullanıcıları için sunulacak olan mayıs ayı güncelleştirmesinde ortaya çıkan bir sorun Microsoft'un başını ağrıtmışa benziyor.

Microsoft'un mayıs ayında kullanıcılara sunacağı güncelleştime, bilgisayarda bulunan USB bellekler ve SD kart gibi harici hafıza kartlarında bir soruna yol açıyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre, güncelleştirme yüklendikten sonra bilgisayarda bulunan sürücülerin isimleri değişiyor. Örnek vermek gerekirse D: sürücü olarak isimlendirilen bir USB bellek, E: sürücüsü gibi görünebiliyor. Bu da bazı kullanıcıların yetersiz hafıza miktarına karşı kullandıkları SD kart ve USB bellek gibi harici kaynaklarda bulunan programların ve işletim sistemlerinin çökmelerine neden oluyor. Güncelleştirmeden sonra gelen farklı sürücü atamaları sonucunda Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için sunacağı mayıs ayı güncelleştirmesini şimdilik durdurdu.

Güncelleştirmeleri bilgisayarlarına yüklemek isteyen Windows 10 kullanıcıları, yukarıdaki hata mesajıyla karşılaştılar. Karşılaşılan bu sorun çok önemli gibi görülmese de aslında fazlasıyla önemli. Bilgisayarlarınızda bulunan SSD ve HDD'lerin atanmış isimleriyle USB bellekler ve SD kartlar gibi harici depolama birimleriyle çakışması ya da isimlerinin değişmesi durumunda sistemin çökmesi gibi sorunlara yol açabilir. Eğer bilgisayarınızda mayıs ayı güncelleştirmesi indirilmiş ve yüklemesi bekleniyorsa, bilgisayarınıza takılı olan tüm USB bellek ve SD kart gibi birimleri çıkararak güncelleme yapmanız gerekiyor.