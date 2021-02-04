Microsoft, pandemi ile birlikte tüm dünyada pek çok sektörün geçiş yaptığı uzaktan çalışma modelini şirketler için daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni platformu Viva'yı duyurdu. Viva, şirket çalışanlarının iletişiminden eğitimine kadar pek çok detayı bünyesinde toplayarak daha gelişmiş, pratik ve çok yönlü bir uzaktan çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Uzaktan çalışma modeli, uzun yıllardır pek çok sektörde 'gerekli durumlarda' çalışanlara sunulan bir imkandı. Ancak geçtiğimiz yılın başlarında pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte iş dünyası da büyük bir zorunlu değişim geçirmek zorunda kaldı ve şirketler uzaktan çalışma modeline zorunlu olarak geçiş yaptı.

Bu zorunlu geçiş, uzun yıllardır devam eden ancak özellikle büyük şirketler için asla tam olarak tamamlanamayan dijitalleşme sürecini de haliyle hızlandırdı. Çalışanların evlerinden çalışmaya başlamasıyla tüm iş akışını dijitalleştirmek zorunda kalan şirketler, pek çok noktada sorunlarla karşılaştı. Çeşitli çözümler üretilse de, tüm süreçlerin entegre halde ilerlediği tek bir platform yoktu. Şirketlerin bu sorununu çözecek dev adım ise Microsoft'tan geldi: Viva.

Tüm şirket ihtiyaçları tek bir platformda;

Aslında uzaktan çalışmayı kolaylaştırmak için pek çok farklı uygulama var. Ancak bu uygulamaların her biri bu ihtiyacın farklı bir noktasına çözüm olarak sunulmuş durumda. Örneğin şirket içi iletişim ve toplantılar için bir uygulama varken günlük, haftalık ve aylık iş akışlarının yönetimi için bambaşka bir uygulama gerekiyor. Bu da farklı uygulamalara dağılmış ve pratiklikten uzak bir çalışma sistemini beraberinde getiriyor.

Microsoft ise bu dağınık pazarın sunduğu imkanların tümünü şirketlere özel tek bir platformda bir araya getirmeyi hedefliyor. Viva, bu noktada dört farklı modül ile karşımıza çıkacak. Bu modüllerin her birinde şirketin farklı bir ihtiyacına yönelik bir akış yer alacak.

Microsoft Viva'nın 4 modülü;

Microsoft Viva'nın farklı ihtiyaçlar için çalışanların ve şirketlerin kullanımına sunulacak dört modülü şu şekilde: Çalışanlar için bir iletişim portalı görevi görecek olan, şirket haberleri ve gelişmeler gibi kurumsal paylaşımların yer alacağı Viva Connections, çalışanların bireysel gelişimlerini ve verimliliklerini takip etmelerini sağlayacak veriler sunan ve bunu yaparken pek çok 'iş uygulamasından da' veri toplayan Viva Insights, mesleki eğitim ve gelişim odaklı içeriklerin tek bir yerde toplanmasını ve bunların tüm şirket çalışanları için erişilebilir olmasını sağlayan Viva Learning ve son olarak, çalışanların şirket içi bilgilere kolayca ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Viva Topics.

Viva'nın hedefi çalışan deneyimini iyileştirerek verimi artırmak;

Microsoft Viva'nın temel hedefi, çalışan deneyimini iyileştirmek ve bu sayede verimliliği artırmak olarak açıklanmış. Kesintisiz bir şirket için iletişim, etkileşim ve gerekli bilgiye daha kolay ulaşım sağlayacak olan Micrsoft Viva, aynı zamanda şirketlerin fiziksel ofislerinde gerçekleştirdikleri eğitimleri, etkinlikleri de bünyesine dahil ederek bu alanda da gelişimi artıracak.