Microsoft’un ZeniMax’i Satın Alması 5 Mart'ta Belli Olacak

Bethesda Softworks'ün ana şirketi MaxiZen'i 7,5 milyar dolara satın almak isteyen Microsoft, Avrupa Komisyonu'nun karşısına çıkacak. Avrupa Komisyonu, 5 Mart'a kadar anlaşmanın inceleneceğini ve antitröst yasalarına uygun olup olmadığına bakılacağını açıkladı.

Teknoloji devi Microsoft, Doom, The Elder Scrolls ve Fallout gibi oyunlarla sektörün önde gelen şirketlerinden ZeniMax’ı 7,5 milyar dolara satın almak istediğini belirtmişti. Şirket, anlaşmayı Avrupa Komisyonu'na onaylanmak üzere sundu ve teknoloji piyasasındaki tüm ilgi, büyük ittifak üzerinde toplanmaya başladı.

Şirket, Bethesda Softworks’ün ana şirketi olan ZeniMax’i satın alarak Xbox oyun konsollarını Sony ve Nintendo gibi rakiplerinden bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak anlaşmanın antitröst yasaları kapsamında inceleneceğini ve duruma göre soruşturma açılabileceğini dile getirdi.

Anlaşma kabul edilirse Bethesda’nın önceliği Microsoft olacak

Anlaşma onaylanırsa, ilerleyen dönemlerde Bethesda’nın Microsoft’a özel oyunlar geliştirmesi ve bu sebepten dolayı da Elder Scrolls gibi oyunların hayranlarının sırf yeni oyunları oynayabilmek için Xbox satın almak zorunda kalacağı öngörülüyor. Ancak böyle bir adım atmak, Sony’den milyonlarca dolar elde eden Bethesda’yı riske atabilir ve bu da şirketi satın alacak Microsoft’u dolaylı yoldan zarara sokabilir.

Birçok analist, Microsoft’un ZeniMax’i 7,5 milyar dolara satın almasının riskli bir hareket olduğunu belirtiyor. Zenimax’te çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi bünyesine dahil edecek Microsoft’un zarar etmemesi için şirketten yıllık en az 500 milyon dolar kar elde etmesi gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, bu anlaşmanın antitröst yasalarınca inceleneceğini ve Microsoft’un ZeniMax’i 7,5 milyar dolara satın almasına 5 Mart 2021’de karar vereceklerini açıkladı. Soruşturma sürecinde antitröst yasalarını ihlal eden bir durumla karşılaşılırsa, soruşturma açılarak anlaşmanın önüne engel konulacak.