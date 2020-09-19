Windows 10 Ekim Güncellemesinin Final Ön İzlemesi Yayınlandı

Microsoft, Windows 10 ekim güncellemesinin final ön izlemesini Insider kullanıcıları için yayınladı. Daha sonrasında kullanıcılara sunulacak olan güncelleme, birçok yeni özelliği de içerisinde barındırıyor.

Microsoft'un son masaüstü işletim sistemi sürümü olan Windows 10'un kullanıcıları, önümüzdeki ay yeni güncellemesine kavuşuyor. Windows 10 20H2 güncellemesi, kullanıcılara sunacağı birçok yeni özellikle birlikte geliyor.

Peki, Microsoft'un kimi kullanıcılar tarafından yerden yere vurulan, kimi kullanıcılar tarafından ise oldukça beğenilen Windows 10'un yeni güncellemesi Windows 10 20H2, kullanıcılarına neler sunacak, ne gibi yenilikler getirecek gelin hep birlikte bakalım.

Windows 10 ekim güncellemesiyle gelecek olan yenilikler

Teknoloji devinin final ön izlemesini yayınladığı Windows 10 ekim güncellemesiyle birlikte Başlat Menüsü tasarım bakımından yenileniyor. Buna ek olarak bildirimler geliştiriliyor ve Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Microsoft Edge ön yüklü olarak geliyor.

Şirketin Chromium'a geçiş yaptığı internet tarayıcısı Edge, Ağustos 2020 verilerine göre %5'lik bir pazar payına sahip. Tarayıcının tüm platformlardaki payı ise %2,3. Bu alanda pazarın lideri konumunda bulunan tarayıcısı ise Google Chrome.

Microsoft, Edge tarayıcısını güncellemeyle birlikte ön yüklü olarak göndermenin yanı sıra Edge sekmeleri arasında Alt + Tab yapabilme özelliği getiriyor. Şirket, ayrıca Denetim Masası'ndan daha çok özelliği de Ayarlar sayfasına ekliyor.

Yeni güncelleme son birkaç aydır Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyordu. Şirket, yayınladığı blog yazısında yayınlanan güncellemenin final yapısı olmasını beklediklerini açıkladı. Yeni güncelleme Release Preview Channel'daki Windows Insider kullanıcıları için Build 19042.508 (KB4571756) olarak yayınlandı. Eğer ki Insider programında yer alıyorsanız Ayarlar > Günelleştirme ve Güvenlik > Windows Update menüsünden 20H2'yi 'indir ve yükle'yi seçin.