Microsoft, Windows 10 işletim sistemini daha fazla özelleştirmek isteyenler için 18 parçalık bir duvar kağıdı paketi yayınladı.

Her ne kadar piyasaya çıktığından beri stabilite ve güvenlik alanında birçok adım atmış olsa da özelleştirme ve görsellik açısından Windows 10 için çok da büyük adımlar atıldığını söyleyemiyoruz. Karanlık temanın bile 3 sene sonra karşımıza yeni çıktığını düşününce bu alanda işler pek de parlak değil.

Windows 10'un bu boşluğunu az da olsa doldurabilecek bir duvar kağıdı paketi yayınlandı. Hay Hay Hay adı verilen bu duvar kağıdı paketi 18 adet görsel içeriyor. Buna karşın temaya özel sesler ve diğer özelleştirmeler beklemeyin. Bu paket sadece duvar kağıtları içeriyor.

Micrososoft'un Store üzerinden yayınladığı bu pakete ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Kurulumu yaptıktan sonra 'Ayarlar > Özelleştirme > Temalar' sekmesine giderek yeni duvar kağıtlarınızı aktif hale getirebilirsiniz.