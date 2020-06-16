Microsoft, Windows 10 Sürüm 20H2’yi Duyurdu

Microsoft, Windows 10’a gelecek yeni sürüm olan Sürüm 20H2’yi duyurdu. Şirkete göre yeni sürüm, 2004 sürümüne göre daha iyi performans gösterecek. Bununla birlikte şirket, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını da bu sürümde bize sunacak.

Microsoft, bundan yaklaşık 3 hafta önce Windows 10 işletim sistemini 2004 sürümüne yükselten bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncelleme fazlasıyla sorunlu bir güncelleme olarak çıkış yapmış olsa da şirket, yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Son olarak Microsoft, bugün yeni Windows 10 sürümünün duyurusunu yaptı. Microsoft Insider kullanıcıları için Windows 10 Sürüm 20H2 ismiyle yayınlanan yeni sürüm, Windows Update üzerinde isteyen kullanıcılar tarafından indirilip yüklenebilir hâle geldi. Güncellemeyle birlikte sunulacak yeniliklere gelin birlikte göz atalım.

Windows 10 Sürüm 20H2 ile gelecek yenilikler:

Microsoft’un açıklamalarına göre Windows 10 Sürüm 20H2 güncellemesiyle birlikte işletim sistemi, Windows 10 Sürüm 2004’e göre daha iyi performans ve kalite sunacak özellikler getirecek. Bununla birlikte güncelleme, Chromium tabanlı yeni Microsoft Edge tarayıcısının da karşımıza çıkacağı ilk güncelleme olacak.

Windows 20H2, Microsoft’un açıklamasına göre Windows 10 Sürüm 2004 kullanıcıları tarafından şu anda indirilip kurulabilir durumda. Şirket, güncellemeyi aylık güncellemelerde de kullanılan hizmet teknolojisiyle yayınlayacağını da açıklamaları arasında belirtti.

Güncellemeyle gelecek yeniliklerin yanı sıra Microsoft, 20H2 isminin artık tamamen resmileştiğini ve bu güncellemeyi Windows Sürüm 20xx olarak adlandırmayacaklarını açıkladı. Ayrıca şirket, her yıl yayınladığı güncellemelerin ne zaman yayınlandıklarının ayırt edilmesi için de isimlerden faydalanacak. Buna göre sürüm isimlerinde bulunacak H1, içinde bulunduğu yılın ilk yarısını temsil ederken H2, o yılın ikinci yarısını temsil edecek.

İyi haberler vermeye devam eden Microsoft, birçok geliştiriciden gelen yorumlar üzerine 20H2’de A/B testlerini yapmayacağını açıkladı. Microsoft, güncelleştirmeyi indirmeyi ve test etmeyi düşünen herkesin bunu normal bir şekilde yapabileceğini belirtti.