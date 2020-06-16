Windows 10 ‘Yeni Başlangıç’ Özelliği Aslında Bozulmamış

Geçtiğimiz günlerde Ayarlar kısmında birçok kullanıcının karşısına çıkmayan ‘Yeni başlangıç’ özelliği, Microsoft’un açıklamasına göre yalnızca yer değiştirmiş. Şirket, ayarın Windows 10 Sürüm 2004 ve sonrasında nasıl kullanılacağını anlattı.

Geçtiğimiz gün yaptığımız bir haberde Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi için yayınladığı 2004 güncellemesiyle birlikte gelen bir hatadan bahsetmiştik. Hata sonucunda kullanıcılar, Windows 10 işletim sisteminin kurtarıcısı olarak görülen seçeneklerden biri olan ‘Yeni başlangıç’ özelliğini kullanamıyorlardı.

Bugüne kadar yaptığımız haberler sonucunda sorunlu bir güncelleme olarak adlandırabileceğimiz Windows 10 Sürüm 2004 güncellemesi, aslında bu hatanın ana kaynağı değildi. Hata, ilk kez bundan 8 ay önce tespit edilmiş ve Microsoft’a onlarca kullanıcı tarafından bildirilmişti.

Hata değil, yalnızca yeri değiştirilmiş:

Microsoft’un yayınladığı güncelleme sonrasında birçok kullanıcı tarafından görülmeye başlanan bu ‘hata’, aslında hata değilmiş. Birkaç Windows 10 Sürüm 2004 kullanıcısının çeşitli platformlarda yaptıkları paylaşımlara göre ‘Yeni başlangıç’ özelliği işletim sisteminden kalkmamış, yalnızca yeri değiştirilmiş.

Önceki haberimizde bahsettiğimiz üzere Windows 10 Sürüm 2004 öncesinde ‘Yeni başlangıç’ özelliği, Ayarlar > Windows Güvenliği üzerinde direkt bulunabiliyordu fakat güncellemeyle birlikte bu ayarın yeri, ulaşması nispeten daha zor olan bir yere taşınmış oldu.

Microsoft tarafından destek bölümünde yayınlanan bilgiye göre Windows 10 Sürüm 2004 ve sonrasında ‘Yeni başlangıç’ ayarı, ‘Bu bilgisayarı sıfırla’ özelliğinin içine taşındı. Microsoft, özelliğin nasıl kullanılacağını ve özelliğe ulaşmak için hangi adımların izlenmesi gerektiğini de açıkladı. Buna göre ‘Yeni başlangıç’ ayarına ulaşmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekecek: