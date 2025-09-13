Microsoft, Windows 11’de Xbox Tuşuna Çoklu Görev Desteği Geldi

Microsoft, Windows 11’de Xbox tuşunu yeniledi. Artık bu tuşla sadece oyun içi araçlara değil, aynı zamanda çoklu görev ekranına da geçilebiliyor.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için Xbox kontrolcüsündeki tuşun işlevini güncelliyor. Önizleme sürümlerinde denenen bu değişiklik ile birlikte kumandanın artık yalnızca oyun için değil farklı işlevler için de kullanılabildiği görüldü.

Artık Xbox tuşuna kısa basıldığında Game Bar açılıyor. Uzun basıldığında Görev Görünümü devreye giriyor ve ekrandaki tüm açık uygulamalar gösteriliyor. Tuşa basılı tutulduğunda ise kontrolcü kapanmaya devam ediyor. Bu yenilik özellikle ROG Xbox Ally ve Ally X gibi taşınabilir cihazlarda öne çıkıyor.

Hatalar da beraberinde geliyor

Microsoft, bu yeniliğin mevcut işlevleri etkilemediğini yalnızca ek bir seçenek sunduğunu açıkladı ancak önizleme sürümlerinde bazı sorunlar yaşanıyor. Xbox kontrolcüsü Bluetooth üzerinden kullanıldığında bilgisayarın mavi ekran hatası verebildiği belirtiliyor. Geçici çözüm olarak ise Aygıt Yöneticisi’nden “XboxGameControllerDriver.inf” sürücüsünün kaldırılması öneriliyor.

Xbox tuşuna eklenen bu özellik, birden fazla uygulamayı aynı anda yönetmeyi kolaylaştırıyor ancak test aşamasında bazı sorunlar yaşandığı için bu özelliği kullanırken temkinli olmakta fayda var.