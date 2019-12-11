Windows 7'nin fişini çekmeye hazırlanan Microsoft, yeni bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, Windows 7'nin son güncellemesiyle birlikte kullanıcılara tam ekran bildirimlerin gösterileceği açıklandı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, PC ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere 2009 yılında Windows 7'yi piyasaya sürdü. Bu işletim sisteminin piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 yıl geçti ve Microsoft, Windows 7'nin fişini çekeceğini duyurdu. Geliştirici ekip, 14 Ocak 2020 tarihinde Windows 7'yi son kez güncelleyecek ve bu tarihten sonra kullanıcılar, kendi kaderlerine bırakılacaklar.

Microsoft, kullanıcılarına bir süredir Windows 7'yi bırakmaları konusunda baskı yapıyor. Hatta bir süredir kullanıcılar, Windows 10'a geçiş için bildirimler alıyorlar. Ancak görünen o ki Microsoft, kullanıcıları yeni bildirimlerle biraz daha baskı altına alacak. Microsoft yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, kısa bir süre sonra tam ekran bildirimler almaya başlayacaklar.

Microsoft, Windows 7 kullanıcılarına neden Windows 10'a geçmeleri gerektiğini anlatacak

Microsoft'un Windows 7 ile ilgili tam ekran bildirimleri, 14 Ocak 2020, yani son güncellemenin sunulmasıyla birlikte gelecek. Bu tam ekran bildirimde Microsoft, Windows 7 kullanıcılarına bu işletim sistemini kullanmaya devam etmenin risklerinden bahsedecek. Böylelikle kullanıcılar, Windows 7 Service Pack 1 kullanmaya devam ettikleri takdirde nelerle karşılaşacakları konusunda bilgi sahibi olacaklar.

Yapılan açıklamalara göre Windows 7 için gönderilecek tam ekran bildirimler, "Starter", "Home Basic", "Home Premium", "Professional" ve "Ultimate" olmak üzere tüm sürümlerde bulunacak. Sadece Windows 7 Professional kullanıcıları, 2023 yılına kadar destek almak için ESU hizmetine abone olurlarsa bu bildirimi görmeyecekler.

Windows 7 Professional kullanıcıları, ücret karşılığı 2023'e kadar güncelleme alabilecekler

Microsoft'un Windows 7 Professional kullanıcıları için sunduğu ESU isimli hizmet kapsamında tüketicilere, 2023 yılına kadar hizmet vermeye devam edecek. Ancak bu hizmetten isteyen herkes yararlanamayacak.

Microsoft, bu hizmetin kurumsal müşteriler için ve ücrete tabi olacağını açıkladı. Üstelik Microsoft'un ESU hizmeti için istenen tutarlar, hiç de cüzi seviyelerde olmayacak. Eğer ESU hizmetiyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, sizi buradaki haberimize bekliyoruz.