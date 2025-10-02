Microsoft, Windows XP temalı Crocs çıkardı

Microsoft, 50. yılına özel Windows XP temalı Crocs tasarladı. Ürün satışta değil, sadece çekilişle hediye ediliyor.

Microsoft, 50. kuruluş yılına özel Windows XP temalı Crocs ayakkabılar tasarlayarak teknoloji ve moda dünyasını buluşturdu. Windows XP'nin meşhur “Bliss” duvar kağıdı temalı bu Crocs'lar, piksel grafiklerle süslenmiş durumda.

Ayakkabılar Clippy, Internet Explorer, Belgelerim ve MSN logosu gibi 2000’li yılların ikonik Windows simgelerini taşıyor. Jibbitz adı verilen bu nostaljik süslemeler, eski XP kullanıcılarına tatlı bir flashback yaşatıyor.

Crocs’lar satışa sunulmadı; sadece Microsoft’un Instagram sayfası üzerinden düzenlenen çekilişle kazanılabiliyor. Katılmak isteyenlerin gönderiyi beğenip, #MicrosoftCrocSweepstakes etiketiyle yorum yapması yeterli.

Microsoft, bu özel ürünle hem nostalji duygusunu canlandırıyor hem de sosyal medya etkileşimini artırmayı hedefliyor. Ancak bu Crocs’ların genel satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belirsiz.