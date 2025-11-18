Tümü Webekno
Microsoft, Xbox Partner Preview etkinliğini duyurdu: İşte yeni bilgilerin paylaşılacağı oyunlar

Microsoft, 20 Kasım'da "Xbox Partner Preview" etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinlik, üçüncü taraf geliştiricilerin merakla beklenen oyunlarına ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Microsoft, 20 Kasım'da Xbox Partner Preview etkinliği düzenleyecek. YouTube, TikTok ve Twitch üzerinden takip edilebilecek etkinlik, üçüncü taraf yapımlara odaklanacak.

Microsoft'un resmî blog gönderisinde yer alan bilgiye göre 007 First Light, Tides of Annihilation ve Reanimal gibi son dönemlerin çok konuşulan oyunları, Xbox Partner Preview etkinliğinde öne çıkacak. Ayrıca Silent Hill 2 Remake'e ek olarak yeni oyunlar görmemiz de çok olası.

20 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinliği Webtekno olarak biz de takip edecek, yaşanacak gelişmeleri sizlere aktaracağız.

Microsoft Xbox Oyunlar

