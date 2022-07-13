Obeziteye Karşı Etkili Yeni Bir İlaç Keşfedildi!

Bilim insanları, obezite ile mücadelede etkili yeni bir ilaç keşfettiler. Yapılan çalışmalara göre migren hastalarına verilen triptan, iştahı kesiyor ve hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor.

Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesinin obezite olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bilim insanları da bu durumun farkındalar ve yıllardır çözüm arayışı içerisindeler. Şimdiyse obezite ile mücadelede kritik önem arz edebilecek bir gelişme yaşandı. UT Southwestern Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, migren için kullanılan bazı ilaçların obezite ile mücadelede kullanılabileceğini keşfettiler.

Journal of Experimental Medicine isimli tıp dergisinde yayımlanan makaleye göre migren hastaları için kullanılan triptan, obezite tedavisinde oldukça etkili bir yöntem. Obez fareler üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları, günde bir kez triptan verdikleri farelerin daha az yemeye başladıklarını ve bunun bir sonucu olarak da kilo verdiklerini tespit ettiler. Öyle ki triptan, iştah bastırıyordu.

İlacın hızlı sonuç vermesi, kritik hastalar için önem arz ediyor

Obez fareleri yedi hafta boyunca inceleyen bilim insanları, 24. gün yaptıkları ölçümlerde farelerin vücut ağırlıklarının yüzde 3,6'sını kaybettiklerini tespit ettiler. Aynı süreçte ilaç verilmeyen farelerin vücut ağırlığı ise yüzde 5,1 artmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Chen Liu, "Triptan türü ilaçların ve özellikle bir tanesinin bir aydan daha kısa bir sürede vücut ağırlığını düşürebildiğini ve glikoz metabolizmasını iyileştirdiğini bulduk. Bu oldukça etkileyici." dedi. Yöntemin insanlarda da kullanılması, kritik durumda olan obezite hastalarının hızlı bir şekilde kilo vermesini sağlayabilir.

Bilim camiası, serotonin isimli nörotransmitterin iştahla ilgili olduğunu biliyorlardı. Ancak burada önemli bir bilinmez vardı. Vücutta 15 farklı serotonin reseptörü bulunuyordu ve bunun hangisi ya da hangilerinin iştahla ilgili olduğu net değildi. Yapılan yeni çalışma, triptanın serotonin 1B'yi (Htr1b) hedeflediğini ortaya koydu. Böylelikle uzun zamandır merak edilen bir husus da açığa çıkarılmış oldu. Araştırma, bir yandan triptanın obezitedeki etkisini ortaya koyarken diğer yandan da serotoninin hangi reseptörünün iştahla ilgili olduğunu gösterdi.