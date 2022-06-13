Migros, Yemeksepeti benzeri yemek sipariş platformu Migros Yemek'in kurulduğunu duyurdu. Bugün itibarıyla İstanbul Ataşehir'de hizmet vermeye başlayan platform, ilerleyen dönemlerde tüm Türkiye'de kullanılabilecek.

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden bir tanesi olan Migros, Yemeksepeti ve GetirYemek gibi platformlara rakip oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Migros Yemek" isimli yeni bir platform kurulduğu ve bu platform üzerinden yemek servis hizmeti verileceği ifade edildi.

Migros Yemek, bugün itibarıyla İstanbul Ataşehir'de hizmet vermeye başladı. Ancak platformun kapsamı bu lokasyondan ibaret olmayacak. KAP'taki açıklamada platformun hizmet kapsamının genişletileceği ve Türkiye'nin 81 iline yayılacağı ifade ediliyor. Platformun tüketiciyi ne kadar memnun edeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Migros'un KAP'taki açıklaması şöyle

"Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen beklentilerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek amacıyla, Ekim 2021'de kurulan bağlı ortaklığımız Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Migros One") müşterilerine sunduğu hizmet kapsamını geliştirmektedir.

Mevcut durumda "Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Ekstra, Macroonline ve Tazedirekt" online kanallarının hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One'ın bünyesinde, yemek dağıtım hizmeti sağlayan bir online yemek platformu kurulmuştur. ‘Migros Yemek' adıyla kurulan bu online yemek platformu, geniş restoran ağı, uygun fiyatlı, bol çeşitli ve sağlıklı menü seçenekleri ile bugün itibarıyla İstanbul Ataşehir'de yemek servisine başlamış olup, önümüzdeki dönemlerde platformun hizmet ağının genişletilerek Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilmeye başlanması planlanmaktadır."