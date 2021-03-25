Mikrobiyoloji Uzmanı: Maskeler Uzun Yıllar Kullanılacak

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali, insanların maske kullanmaya alıştığını ve yalnızca COVID-19'dan değil mevsimsel salgınlardan da korunduğunu ifade ederken; pek çok kişinin pandemi sonrasında da maske kullanmaya devam edeceğini belirtti.

COVID-19 salgını başladığından bu yana salgına neden olan SARS-COV-2 virüsünden korunmak için en önemli tedbirlerden biri olarak görülen maske kullanımı hakkında konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali, özellikle sürekli maske kullanmaktan bıkmış durumda olanları fazlasıyla endişelendirecek açıklamalarda bulundu.

Aşılama çalışmaları belli bir seviyeye ulaşana kadar maskesiz bir hayatın düşünülemeyeceğini aktaran Dr. Karaali, “2021 yılı, şimdiye kadar olduğu gibi devam edecek. Avrupa'dan gelen haberler salgının üçüncü dalgasının başladığı yönünde. Ülkemizde de vakalarda da artış var” diyerek maskelerle bir süre daha vedalaşamayacağımızı belirtti.

"Pandemi sonrasında da maske takma alışkanlığı devam edecek"

Vaka artışının henüz hastanelere yansımadığını aktaran Dr. Karaali, “Mart ve nisan ayı bu açıdan dikkat etmemiz gerekecek. Aşılamanın toplumun belli bir düzeyine ulaşana kadar bahsettiğimiz önlemlere uymaya devam edeceğiz. Bu sadece ülkemizdeki aşılama için de yeterli değil, dünya genelinde ülkelerde aşılama belirli bir düzeye gelene kadar mevcut önlemlere devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Maske kullanımının yaygınlaşmasının yalnızca COVID-19’un değil, mevsimsel salgınların yayılmasını da azalttığını ifade eden Dr. Karaali, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Geçmişe baktığımızda SARS, 2002-2003 yılında Çin'de çıktığında o dönemdeki Asya ülkelerinde mevsimsel salgın dönemlerinde maske kullanım alışkanlığının olduğunu gördük. Dolayısıyla bu kadar ses getiren koronavirüs sonrasında belki de yıllarca toplumda belirli bir kesimi kalabalık alanlarda salgın dönemlerinde maske kullanmaya devam edecek.

Bundan sonraki yaşantımızda daha haşır neşir olacağız. Asya ülkelerinde daha çok kalabalık yoğun toplu taşımada, AVM'de, toplantı alanlarında 2002'den beri maske takma alışkanlığının devam ettiğini gördük. Bizim ülkemizde ekim-kasım ve mart-nisan ayları salgın dönemdir. Bir varsayım çıkarırsak pandemi sonrası maske alışkanlığı devam edecektir. Salgın döneminde maskenin önemi kanıtlandığı için hastalığı geçirmiş, çevresinde görmüş kişiler bu kaygıyla maske kullanacaklardır."

Vatandaşlar, maske kullanımını ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi düşünüyor

COVID-19’un bir yılı aşkın süredir hayatımızda olması, maske takmanın bir alışkanlık haline gelmesini de sağlamış durumda. Maske takma alışkanlığı ile ilgili konuşan Saliha Tarar adlı bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

“İlerleyen zamanlarda maske takmayı düşünüyorum. Maskenin kesinlikle faydasının olduğunu ve beni koruduğuna inanıyorum. Bu hastalık bitmiş olsa bile kalabalık ortamlarda herkesin maske takacağını ön görüyorum. Maske artık hayatımızın bir parçası oldu. Bir başkası maske takmadığı zaman endişeleniyorum. Bu yıl hiç grip de olmadım. Sürekli maske takmadığım için sıkıntı yaşamadım."

Bir başka vatandaş olan Aynur Bayrak ise konuyla ilgili olarak "Koronavirüs geçse bile maske takmayı düşünüyorum. Çünkü çok alıştık. Maske takmayan birini görünce de endişeleniyorum. Ben nasıl önlem alıyorsam karşıdaki de öyle önlem alsın istiyorum. Maske çok korudu grip de olmadım. Maskesiz yapamam sanırım” şeklinde konuştu.