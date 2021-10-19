Milletvekilleri Özgeçmişlerine 'TikTok' Ekleyebilecekler

Milletvekillerinin TBMM sitesindeki özgeçmişlerine TikTok hesaplarını ekleyebilme talebi, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından kabul edildi. Bundan sona vekiller Instagram ve Twitter hesaplarının yanı sıra TikTok hesaplarını da paylaşabilecekler.

Onlarca milletvekili, yasama faaliyetlerini Instagram ve Twitter gibi sosyal medya mecraları üzerinden insanlarla paylaşıyordu. Son dönemde TikTok'un giderek popüler olmasından sonra bu platformu da kullanan vekiller, TBMM sitesinde yer alan özgeçmişlerine TikTok hesaplarını ekleyebilmek için harekete geçti.

İlk adım, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. TikTok'un yasama faaliyetlerini göstermek için uygun bir yer olduğunu savunan Bakan, Meclis Başkanlığı'na konuyla ilgili bir önerge vardı.

Başkan Vekili, Milletvekillerinin bu isteğine olumlu yanıt verdi

Bakan'ın meclise sunduğu önergeede şu ifadeler yer aldı; "Özellikle Instagram, YouTube ve TikTok son yılların yükselen mecralarıdır. Milletvekillerinin özgeçmişlerinin ve yasama faaliyetlerinin bulunduğu sayfada, sadece Facebook ve Twitter adlı sosyal medya mecralarının bağlantıları eklenebilmektedir. Burada bir düzenleme yapılarak, milletvekillerinin özellikle YouTube ve Instagram sayfalarına erişim bağlantısı eklenmesi noktasında bir revize/çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?"

Murat Bakan'ın bu önergesini kabul eden isim Meclis Başkanı Mustafa Şentop değil TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten geldi. Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "TBMM resmi internet sayfasında milletvekillerinin özgeçmiş bilgilerinin bulunduğu kısma milletvekillerine ait sosyal medya hesabı olarak soru önergenizde bahsi geçen sosyal medya hesaplarının eklenmesi mümkün olup; milletvekillerimiz tarafından talep edilmesi durumunda kendi özgeçmiş sayfalarında gerekli değişiklik yapılabilecektir."