İsviçre merkezli banka UBS, milyarderlere odaklanan 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre dünyadaki milyarder sayısı arttı, toplam servetleri ise 2 trilyon dolar yükseldi.

Her yıl olduğu gibi 2024 de milyarderlerin servetlerine servet kattıkları bir yıl oldu. Öyle ki İsviçre merkezli banka UBS tarafından açıklanan verilere göre dünya çapındaki milyarderlerin servetleri, 2 trilyon dolar artış gösterdi.

Süper zenginleri içeren rapor, dünya çapındaki milyarder sayısının arttığını gösterirken toplam servetin ise 12 trilyondan 14 trilyona çıktığını ortaya koydu.

Toplam milyarder sayısı 2.682’ye yükseldi

Rapora göre dünyadaki toplam milyarderlerin bir önceki yıl 2.544 olan sayısı, 2.682’ye kadar çıktı. Toplam servet de 2 Türkiye ekonomisine eşit olan 2 trilyon dolar seviyesinde artmış oldu. Milyarderlerin toplam servetlerinin 2015’te 6,3 trilyon dolar olduğunu belirtelim. Bu da neredeyse 10 yıllık süreçte servetlerinin 8 trilyon dolar arttığı anlamına geliyor.

Şu anda verilere göre dünyada 8 milyar doların biraz üstünde insan var. Toplam gayrisafi yurt içi hasılası ise 105,4 trilyon dolar. Bu sayı, milyarderlerin ne denli büyük miktarda servete sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Rapor, çok milyarder olan ülkenin şaşırtmayan bir şekilde ABD olduğunu gösterdi. Ülkedeki milyarderlerin sayısı teknoloji sektörünün liderliğinde 751’den 835’e çıktı. Toplam servetleri ise 4,6 trilyon dolardan 5,8 trilyon dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Çin ise düşüş yaşadı. Milyarder sayısı 520’den 427’ye düşerken servet de 1,8 trilyon dolardan 1,4 trilyona düştü. Hindistan’da ise milyarder sayısı 185’e, toplam servet ise %40 civarı bir yükselme ile 906 milyar dolara yükseldi.

Şu anda dünyanın en zengin insanının 337,3 milyar dolar ile Elon Musk olduğunu belirtelim. Onu 232 milyar dolar ile Jeff Bezos, 231,1 milyar dolar ile Oracle’ın kurucusu Larry Elison takip ediyor.