Milyonerlerle Diğer İnsanlar Arasındaki 5 Fark

Sarah Stanley Fallaw'ın yeni piyasaya sürülen kitabı, "Yan kapıdaki milyonerler: Servet oluşturmak için uzun soluklu stratejiler" ile milyonerler ve diğeri insanlar arasındaki 5 temel farka değinildi.

Business Insider, Sarah Stanley Fallaw'ın kitabından oldukça önemli veriler derledi. Fallaw'a göre, günümüzün ünlü milyonerlerini diğer insanlardan ayıran 5 önemli unsur var ve bunların hepsi bizim de kolaylıkla yapabileceğimiz şeyler. Elbette 'milyoner olmanın formülü' bunlar diyemeyiz ama belki de milyoner kalmanın formülü bunlar olabilir.

1. Kitap Okumak

En ayırt edici farklardan biri bu. Milyonerlerin günde ortalama 5.5 saat kitap okuduğu belirtiliyor. Kitap okuma alışkanlığına sahip bir ABD vatandaşı için bu rakam 2 saat dolaylarında. Dünyanın en ünlü ve en zengin adamlarından Bill Gates'in devasa bir kütüphanesi olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Warren Buffett'in uyanık olduğu zamanların %80'inde kitap okuduğu belirtilmiş.

2. Spor

Fallaw'ın araştırmasına göre milyonerler haftada en az 6 saat spor yapıyorlar ve bu spor alışkanlığı olan bir ABD vatandaşından 3.5 saat fazla. Apple CEO'su Tim Cook'un güne sabah 04.30 dolaylarında sporla başladığı ve Vogue genel yayın yönetmeni Anna Wintour'un ise 5.45'te bu rutini gerçekleştirdiği belirtilmiş.

3. Sosyal Medya

Elon Musk bu konuda bir istisna olsa da milyonerler sosyal medyadan uzak durmayı tercih ediyorlar. ABD vatandaşları, haftada ortalama 14 saatlerini sosyal medyaya ayırıyorlar. Bu rakam milyonerler için sadece 2.5 saat olarak göze çarpıyor. Hatta ünlü yatırımcı Buffett'in akıllı telefonu dahi olmadığı belirtiliyor.

4. Az Uyumak

Bilim insanları sağlıklı bir uyku düzeni için genelde 8 saati öneriyor ancak milyonerlerin bunu pek de umursadığını söyleyemeyiz. Örneğin Elon Musk; kendisi her gece 1'de uyuyor ve sabah 7'de uyanıyor. PepsiCo'nun CEO'su Indra Nooyi'nin ise her sabah 4'te kalktığı söyleniyor. ''Bill Gates kepenkleri kendi açıyormuş!'' miti ne kadar doğru, onu bilemiyoruz.

5. Çalışma Düzeni

Gelelim en önemli konuya... Milyonerlerin haftalık çalışma saati oldukça şaşırtıcı. General Electrics'in eski CEO'su Jeff Immelt'in görev yaptığı süre boyunca haftada 100 saat çalıştığı belirtildi. Elon Musk, haftada 80 ile 100 saat arası çalışıyor. Facebook Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg ise sabahın erken saatlerinde işe gidiyor ve işten döndükten sonra çocuklarını uyutup işine devam ediyor.

Burada belki de gerçekliği sorgulanabilecek tek kişi eski Yahoo CEO'su Marissa Meyer... Kendisi haftada 130 saat çalıştığını belirtmişti. Bu da günde 18 saate denk geliyor.