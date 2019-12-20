Siber güvenlik araştırmacıları, milyonlarca Facebook kullanıcısına ait ad, soyad, telefon numarası ve profil bilgisi gibi birçok kişisel veriden oluşan devasa bir veritabanının, yaklaşık iki hafta boyunca internette istismara açık bir şekilde göründüğünü keşfetti.

ABD merkezli çevrimiçi güvenlik hizmetleri şirketi Comparitech’in araştırmacısı Bob Diachenko tarafından keşfedilen veritabanının, bir siber suç örgütüne ait olduğuna inanılıyor. Bu kadar büyük bir veritabanı, özellikle SMS yoluyla phishing (oltalama) ve spam için kullanılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Diachenko, “Facebook kullanıcıları şüpheli metin mesajları için uyanık olmalılar. Gönderen adınızı veya hakkınızdaki bazı temel bilgileri bilse bile, istenmeyen iletilere kuşkuyla yaklaşın” ifadelerini kullandı.

14 Aralık'ta araştırmacılar tarafından keşfedilen veritabanı, ilk olarak 4 Aralık'ta indekslendi. Veritabanının şu anda, keşfedildiği IP adresinde bulunmadığını söyleyen Diachenko, verilerin indirilmek üzere hacker forumuna gönderildiğini belirtti.

Yine Facebook, yine bir veri sızdırma skandalı

Rapora göre, söz konusu veri tabanında Facebook kullanıcılarının ad-soyadları, telefon numaraları ve hesaplarıyla ilişkilendirilmiş diğer platformlara ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere 267 milyondan fazla kayıt yer alıyordu. Araştırmacılar, veritabanındaki kullanıcıların çoğunlukla ABD’den olduğunu belirtti.

Veritabanındaki bilgilerin nasıl toplandığı hala belirsiz; ancak Diachenko, uygulama geliştiricileri tarafından kullanıcı profillerine ve bağlı verilere erişmek için kullandığı Facebook geliştirici API'sinden çalınmış olabileceğini söyledi. Güvenlik ve gizlilik konusunda bozuk bir sicile sahip olan Facebook, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

Araştırmacılar, ne olursa olsun Facebook kullanıcılarını gizlilik ayarlarını herkese açık yapmamaları konusunda uyarıyor. Böylece özellikle üçüncü şahıslar tarafından profillerinin kazınması olasılığının azaltılacağı belirtiliyor. ‘Kazıma', otomatik botların çok sayıda web sayfasını hızlı bir şekilde taradığı, her birinden veritabanına veri kopyaladığı bir süreci tanımlamak için kullanılan bir terim.

Öte yandan bu, Facebook kullanıcılara ait verilerin internette güvensiz bir şekilde keşfedildiği ilk olay değil. Geçtiğimiz eylül ayında, yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numaralarının sızdırıldığı herkese açık bir sunucu tespit edilmişti.