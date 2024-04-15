"1 milyonuncu ziyaretçi sizsiniz!" mesajını görmeyen var mı? Karşımıza çıktığı an kendimizi özel hissettiren bu mesaj, eminiz ki pek çoğumuza kendini inandırmıştır. Peki ya bu mesajın çıkış hikâyesi neresi?

Kabul edelim ki internetin yeni yaygınlaştığı dönemlerde pek çok reklam veya mesaj, bariz bir şekilde sahte olduğu belli olsa da pek çok kişiyi kendine inandırmıştır.

İşte onlardan biri olan "1 milyonuncu ziyaretçi sizsiniz!" mesajı, internet dünyanın en unutulmaz pop-up'larından biri.

Mesaj, heyecan verici bir ödül vaadiyle sizi cezbetse de tahmin edersiniz ki gerçek tam da öyle değil.

Tıkladığınız anda açılacak bir ton pop-up, indirmenizi isteyen bir dizi virüslü dosyayla sizi tuzağa düşürmeyi hedefliyordu. Peki ya nasıl ortaya çıktı?

"Millionth Visitor" ya da "Bir Milyonuncu Ziyaretçi", internetin sürekli değişen teknolojisine adapte olup birçok farklı versiyonuyla yoluna devam edebilmesiyle öne çıkıyor.

Bu durum; yeni kötü amaçlı yazılım geliştiricilerinin, kendi versiyonlarını oluşturmasına neden olacak kadar yaygınlaşmasına yol açtı.

Pop-up kötü amaçlı yazılımlarının tarihine dair ilk kayıtlar, 1990'ların ortalarına kadar dayanmakta.

Bu süreçte "Tripod.com" adlı bir web sayfası barındırma sitesi çalışanı olan Ethan Zuckerman, bu virüslerin yaratılmasına yol açacak bir buluşa imza attı.

Şirketin mali zorluklarla karşı karşıya kalması üzerine Ethan, reklamları ayrı pencerelerde gösterme fikrini geliştirerek reklamverenlerin şikâyetlerine bir çözüm buldu.

Kısaca Ethan, kötü amaçla kullanılacağını düşünmeden pop-up reklamını icat etti...

JavaScript ve Adobe Flash'ın gelişimi, bu tür dolandırıcılıkların daha da yayılmasına olanak sağladı.

Peki pop-up'lar ne kadar zararlıydı? Kullanıcı, büyük bir ödül kazandığını düşünerek reklamla etkileşime girerken arka planda bilgisayarına tonlarca kötü amaçlı yazılım ve virüs, sessizce indiriliyordu.

Kötü amaçlı yazılımın birçok farklı varyantı vardı ve her biri farklı işlevler gerçekleştiriyordu.

Bazı versiyonlar, kullanıcıları "freelotto.com" gibi şüpheli sitelere yönlendiriyordu. Freelotto, kendini ücretsiz bir online piyangoya katılma fırsatı sunan bir site olarak tanıtsa da web sitesi artık mevcut değil ve geçmişi hakkında pek çok bilgi de çelişkili.

Siz de daha önce bu pop-up mesajına inanmış mıydınız?

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